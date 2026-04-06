War ka cusub shidaalka laga qodayo xeebta Soomaaliya – Maxaa dhacaya Jimcaha?

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Tamarta iyo Khayraadka Dabiiciga ah ee Turkiga, Alparslan Bayraktar, ayaa shaaciyey in markabka qodista ee Çağrı Bey uu 10-ka April imaan doono Soomaaliya, si uu u bilaabo howlgalkii ugu horreeyey ee qodis shidaal ee laga fuliyo Soomaaliya.
Bayraktar ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday gobolka Trabzon ee waqooyiga Turkiga, isagoo xusay inuu maalmaha soo socda safar ku tagi doono Soomaaliya.
“Waxaan maalmo gudahood u socdaalayaa Soomaaliya. Markabkeenna Çağrı Bey wuxuu halkaas imanayaa Jimcaha, 10-ka April. Markabkaas ayaan ku billaabi doonnaa howlgalkii ugu horreeyey ee qodis shidaal badeed ah oo Soomaaliya laga sameeyo,” ayuu yiri Bayraktar.
Wuxuu intaas ku daray in haddii shidaal laga helo goobaha laga qodayo, ay taasi wax weyn ku biirin karto Soomaaliya, Geeska Afrika iyo sidoo kale Turkiga.
Howlgalkan cusub ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey ee qodis shidaal badeed ah oo si rasmi ah uga billowda Soomaaliya, waxaana uu xambaarsan yahay muhiimad dhaqaale iyo mid istaraatiiji ah.
Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cali Cumar (Cali Balcad), ayaa Axaddii sheegay in haddii mashruucan uu guuleysto uu sare u qaadi karo rajada Soomaaliya ee kobac dhaqaale oo ku dhisan khayraadka dabiiciga ah, isla markaana uu sii xoojin karo doorka Turkiga oo loo arko saaxiib muddo dheer garab taagnaa horumarka dalka.
“Waa marxalad wax ka beddeli karta aragtida dhaqaale ee Soomaaliya iyo guud ahaan isbeddelka tamarta ee gobolka,” ayuu yiri Cali Balcad.
Turkiga iyo Soomaaliya ayaa sanadkii 2024 kala saxiixday heshiisyo la xiriira baarista iyo sahminta shidaalka iyo gaaska, kuwaas oo khuseeya berriga iyo baddaba. Heshiisyadaas ayaa qeyb ka ah dadaalka Ankara ay ku dooneyso inay ku ballaariso ilaha tamarteeda, kuna yareyso ku tiirsanaanta shidaalka dibadda laga keeno.
Markabka Çağrı Bey ayaa ka ambabaxay dekedda Taşucu ee gobolka Mersin bishii Febraayo, waxaana la filayaa inuu bishan ka bilaabo qodista ceelka loo yaqaan Curad-1.
Goobaha la qodayo ayaa hore waxaa sahamin uga sameeyey markabka seismic-ka ee Oruç Reis, kaas oo baaritaanno ku dhameystay saddex xirmo oo badeed oo ka baxsan xeebaha Soomaaliya. Markabkaas ayaa Soomaaliya loo diray bishii October 2024, wuxuuna howshiisii soo gabagabeeyey xagaagii sanadkii hore.
Çağrı Bey ayaa noqonaya markabkii ugu horreeyey ee qodis ee Turkiga uu ka hawlgeliyo meel ka baxsan dalkiisa, kadib Oruç Reis.
Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyey xoogga saaray howlaha qodista tamarta, gaar ahaan goobta gaaska ee Sakarya ee badda madow, halkaas oo dalkaas uu sanadkii 2020 ka sameeyey helitaankii ugu weynaa ee gaas dabiici ah taariikhdiisa. Helitaankaas oo lagu qiyaasay ku dhowaad 720 bilyan oo mitir kuyuubik ayaa sidoo kale noqday kii ugu weynaa ee gaas badeed ah ee dunida laga helo sanadkaas.
Turkiga ayaa ka mid ah dalalka saameynta xooggan ku leh Soomaaliya, xilli ay waddamo dhowr ah ku loolamayaan saamaynta istaraatiijiga ah ee dal ku yaalla marin muhiim ah oo isku xira Badweynta Hindiya, Gacanka Cadmeed iyo marin-biyoodka Badda Cas.