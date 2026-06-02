26.7 C
Mogadishu
Tuesday, June 2, 2026
Wararka

Maxay DF Somalia ka tiri dhaq-dhaqaaqa mucaaradka ee Mirinaayo?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Dowladda Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay dhaq-dhaqaaqa ay mucaaradka ka bilaabeen aagga xeebta Liido, gaar ahaan Mirinaayo oo uu maanta dagay Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Sheekh Axmed oo halkaas loogu geeyay Geel, kadib booqasho ay ugu tageen qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beesha uu kasoo jeedo ee Agoonyar Gaabane.

Jaamac ayaa ku eedeeyay xubnaha mucaaradka inay doonayaan carqaladeynta amniga caasimada, gaar ahaan meelaha loo Dalxiis tago oo ay ku jiro xeeta Liido ee degmada Cabdicasiis

Sidoo kale, wuxuu ku eedeeyay inay ku xiran yihiin dalal shisheeye, ayna doonayaan inay lacago uga qaataan fawdo la geliyo dalka, sida uu hadalka u dhigay.

“Qoladii Beerka iyo kelida ariga Ajaanibtii xariga u heysey waxay ku xujeeyeen iyagoon Xamar xabad ka ridin in qarashka harsan loo soo fasaxeynin. Markaasaa waxay qoryo la soo aadeen magaalada meelihii loo soo damaashaad tageeyey oo ay ugu horeyso xeebta Liido,” ayuu yiri Jaamac.

Waxaa kale oo uu intaas kusii daray “Bal shacabkeygiyoow nimankaas maxaan ku tilmaanaa! Alla nimanku cadowsanaa oo horumarka Shacabka Muqdisho nebcaa!,”

Jawaabta dowladda ayaa kusoo aadeyso, iyada oo haatan mucaaradka ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay ee dibadbaxa ay iclaamiyeen 4-ta June, kaas oo ay sheegeen inay ku diidan yihiin muddo kororsiga halka sano ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo shacabka la barakicyay.

Arrintan ayaa uga sii dareysa xiisadda labada dhinac ee ka dhalatay is faham-waaga ka taagan hannaanka loo wajahayo doorashooyinka guud ee dalka.

Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga war sugayaa halka ay ku dambeyso xiisadda labada dhinac oo salka ku haysa muranka ka dhashay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
NISA oo fulisay laba howlgal oo lagu laayay Shabaab badan
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved