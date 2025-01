Wararkii u dambeeyay ee dabka Los Angeles

By Caasimada Online

Los Angeles (Caasimada Online) – Todobaadki labaad ayuu galay dab xoog leh oo ka holcaya meelo ka mid ah magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalkaan Mareykanka.

Kooxaha dab-damiska ayaa Arbacadi shalay la tacaalay in ay damiyaan laba dab oo ka kala socda laba jiho, xilli ay xaaladda uga sii dareyayeen dabeylo xoog leh oo sii hurinayay holoca.

Saraakiisha gobolka ayaa ku boorriyay dadka deegaanka in ay si weyn u feejignaadaan, isuna diyaaraan in ay ka baxaan guryahooda ilaa Khamiista maanta ah oo la filayo in dabeylaha xooggan ay sii socdaan.

Ciidamada booliska gobolka iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda ka wada howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyay in ay bili-liqo u geysteen guryaha iyo goobaha gacansi ee ay dadku ka carareen.

Tan iyo todobaadki hore, boolisku waxay sheegeen in ay xireen ku dhawaad 10 qof oo lagu eedeeyay xattooyo.

Dad gaaraya 6.5 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xiriirta dabkaan. Ila aiyo hadda ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulka waxay xaqiijiyeen dhimashada 25 qof guud ahaan meelaha uu dabka baabi’iyay ee magaalada Los Angeles.