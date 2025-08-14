27.9 C
Mogadishu
Thursday, August 14, 2025
Wararka

Dagaal culus oo ka qarxay Muqdisho – Yuu u dhaxeeya?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Somalian soldiers drive on the back of a military vehicle in a street near a hotel in Mogadishu on March 15, 2024. Sporadic explosions and gunfire rang out from a popular hotel in the Somali capital early on March 15, 2024, many hours after Al-Shabaab fighters attacked the site near the presidential palace. The assault late on March 14, 2024 broke a relative lull in violence by the Al-Qaeda-linked jihadist group, demonstrating its continued ability to strike despite a major military offensive against the militants. (Photo by Hassan Ali ELMI / AFP)

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal culus oo saaka aroortii hore ka qarxay xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan, kaas oo u dhexeeyo ciidamada ammaanka ee dowladda iyo dad shacab ah oo hubeysan.

Dagaalka ayaa si gaar ah uga socda xerada Kooxdii Horseed ee Ciidanka Xoogga dalka oo ku taalla halkii ahayd Salaan saarka ee xaafadda Tarabuunka, waxaana shacabka oo muddo dheer deganaa ay ka biyo diideen inay isaga baxaan dhulkaasi, taas oo keentay isku dhaca.

Ilo dadka deegaanka ah ayaa innoo sheegay in saaka ay goobta tageen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo weeraray maleeshiyaad deegaanka ah oo isku uruursanayay halkaasi, waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka oo illaa iyo hadda ka socda aagga Tarabuunka.

Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayo ciidamada oo weli sii wada howlgalka iyo difaac xooggan oo ay ku jiraan dadka deegaanka ee hubeysan.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya iyo dad kale oo rayid ah oo ka agdhowaa halkaas.

Dadka dhaawacmay waxaa kamid ah taliyaha ururka 2-aad ee guutada 22-aad ee Boolis Milataaro Mire Sahal, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya.

Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana lasoo warinayaa in ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa Booliska ay haatan gaareen aagga lagu dagaalamayo ee Tarabuunka.

Dagaalkan ayaa kusoo aadayo, xilli haatan Muqdisho ay ka taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay barakicinta dhulalka danta guud, waxaana dowladda ay illaa iyo hadda ku guuleysatay inay la wareegto dhulalkii ugu badnaa ee ku yaalla magaalada Muqdisho.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Madaxii xafiiska Qaramada Midoobay ee taageerada Soomaaliya oo geeriyootay
QORAALKA XIGA
Israel oo wada-hadallo rasmi ah oo lagu soo rarayo dadka Gaza la furtay dowladda…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved