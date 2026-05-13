Wararkii ugu dambeeyay wadahadallada Xasan iyo Golaha Mustaqbalka ee Xalane

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka tirsan Golaha Mustaqbalka ayaa la filayaa in maanta oo Arbaco ah ay wada-hadallo toos ah uga bilowdaan gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaydaabka xerada Xalane.
Wada-hadalladan oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxaa garwadeen ka ah Mareykanka, iyada oo diiradda lagu saarayo xaaladda cakiran ee dalka.
Wararka ayaa sheegaya in kulankan uu Madaxweynaha ku wehlin doono Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac halka dhinaca Golaha Mustaqbalka ay metali doonaan Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullahi Deni, Madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekj Axmed.
Ilo wareedyo xilkas ah ayaa inoo xaqiijiyay in ujeedka kulankan uu yahay in lagu gaaro xal waara oo la xiriira khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka.
Waa kulankii ugu horreeyay ee noociisa ah ee lagu qabanayo Xalane, isla markaana uu door wayn ku leeyahay beesha caalamka, si loo gaaro xal kama dambeys ah oo ku aadan khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
Wadahadalladan la filayo inay maanta bilowdaan ayaa kusoo aaday, iyada oo Axaddii uu baaqday kulankii uu horay u iclaamiyay Xasan Sheekh, kaas oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco Villa Somalia waxaa ka gows adeegay mucaaradka.
Soomaaliya ayaa hadda ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana si wey isku hayo dhinacyada siyaasadda, maadaama lagu jiro xilli adag oo kala guur ah la’iskuna fahmi la’yahay hanaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka KMG ah.
Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga war sugayaa natiijada wada-hadallada u dhexeeya dowladda iyo Golaha Mustaqbalka ee beri oo Arbaco ah ka bilaabanaya xayndaabka xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.