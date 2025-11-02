Wararkii ugu dambeeyey weerar ka dhacay UK oo lagu qaaday tareen + Sawirro

London (Caasimada Online) – Booliiska Britain ayaa sheegay in 10 qof la dhigay isbitaal, sagaal ka mid ah ay xaaladdoodu halis tahay, kaddib weerar ballaaran oo mindi loo adeegsaday oo Sabtidii xalay ka dhacay tareen ku sii jeeday London. Waxaa kaloo la sheegay in booliiska la-dagaallanka argagixisada ay gacan ka geysanayaan baaritaanka.
War qoraal ah oo uu soo saaray aroornimadii Axadda, ayuu Booliiska Gaadiidka Britain (British Transport Police), oo hoggaanka u hayay hawlgalka maaddaama ay mas’uul ka yihiin arrimaha amniga tareennada, wuxuu ku sheegay in laba qof loo soo qabtay arrintan la xiriirta weerarka mindida.
“Toban qof ayaa la geeyay isbitaal, iyadoo la aamminsan yahay in sagaal ka mid ah ay xaaladdoodu halis tahay,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. “Arrintan waxaa loo aqoonsaday dhacdo weyn, waxaana Booliiska La-dagaallanka Argagixisada (Counter Terrorism Policing) ay naga taageerayaan baaritaanka, inta aan ka shaqeyneyno xaqiijinta sida ay wax u dhaceen oo dhameystiran iyo waxa sababay falkan.”
Ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in la adeegsaday ereyga sirta qaran ee “Plato,” oo ah mid ay booliiska iyo adeegyada gurmadka degdegga ahi isticmaalaan marka ay ka jawaabayaan wax u ekaan kara “weerar argagixiso oo baahsan.” Go’aankaas markii dambe waa laga noqday, balse weli lama shaacin waxa rasmiga ah ee ka dambeeyay weerarka.
“Waxaan wadnaa baaritaanno degdeg ah si aan u xaqiijinno waxa dhacay, waxaana laga yaabaa inay waqti qaadato ka hor inta aanaan awoodin inaan xaqiijinno wax faahfaahin dheeri ah,” ayuu yiri Taliyaha Sare Chris Casey. “Marxaladdan hore, ma habboona in la qiyaaso sababaha dhacdadan.”
Weerarku wuxuu dhacay xilli uu tareenka ka soo kicitimay Doncaster kuna sii jeeday London King’s Cross uu marayay dhanka koonfureed, isagoo ku wajahan Huntingdon. Huntingdon waa magaalo ku taalla dhowr mayl dhinaca waqooyi-galbeed ee magaalada caanka ku ah jaamacadda ee Cambridge.
Adeegyada gurmadka degdegga ah, oo ay ku jiraan booliis hubeysan iyo diyaaradaha ambalaasta ee hawada, ayaa si degdeg ah uga hawlgalay markii uu tareenku soo galayay Huntingdon. Waxaa muuqata in weerarka si dhaqso ah loo xakameeyay kaddib markii uu tareenku yimid boosteejada. Waxaa goobta lagu arkayay saraakiil booliis ah oo ku labisan dhar gaar ah oo dambi-baarista loo adeegsado, ayna wehliyaan eeyo booliis ah.
Booliiska deegaanka ee Cambridgeshire ayaa sheegay in booliis hubeysan ay goobta tageen kaddib markii loogu yeeray boosteejada Huntingdon 7:39 fiidnimo ee Sabtidii. Waxay intaa ku dareen in labada qof lagu qabtay isla boosteejada, oo qiyaastii 75 mayl (120 kiiloomitir) dhinaca waqooyi kaga beegan London.
Ra’iisul Wasaaraha Britain, Keir Starmer, ayaa sheegay in “dareenkiisu uu la jiro dhammaan dadkii ay saameysay” dhacdadan “argagaxa leh.”
Paul Bristow, oo ah duqa deegaannada Cambridgeshire iyo Peterborough, ayaa sheegay inuu maqlay warar ku saabsan “muuqaallo aad u naxdin badan” oo tareenka dhexdiisa ka dhacay.
Shirkadda Tareennada ee London North Eastern Railway (LNER), oo maamusha adeegyada tareennada ee loo yaqaan ‘East Coast Mainline’ ee dalka UK, ayaa xaqiijisay in dhacdadu ay ka dhacday mid ka mid ah tareennadeeda. Waxay sidoo kale shirkaddu ku boorrisay rakaabka inaysan safrin sababo la xiriira “khalkhal weyn” oo ku yimid adeeggii.