Wasiir Jaamac iyo C/Shakuur Cali Mire oo ay ka dhex-tafatay

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) iyo Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayay ka dhex-tafatay kadib markii ay qoraallo kulul isku mariyeen dhanka baraha bulshada ee Internet-ka.
Jaamac oo qoraalka ku horreeyay ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynihii 9-aad ee dalka Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) iyo kooxdiisa isaga oo uu digay inay farageliyaan arrimaha maamul ee ka taagan Koonfur Galbeed, gaar ahaan khilaafka ka dhashay hannaanka loo wajahayo doorashada maamulkaas.
Wasiirka ayaa xusay in Farmaajo uu mar kale damac uga jiro inuu cod ka helo xildhibaanno laga soo xulo Koonfur Galbeed, sidii horay u dhacday oo kale, waxaase uu tilmaamay in taasi aysan dhici doonin, isaga oo ugu baaqay inuu ka haro arrimaha maamulka, gaar ahaan Cabdicasiis Lafta-gareen.
“Farmaajoow Duqaas Xildhibaano uu kaaga soo qorey KGS Madaxweyne ku noqon meysid idanka Ilaahey, waa calaalal tima ka soo baxeen ee Carabku yuu kaa qalalin” ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Sidoo kale wuxuu intaas kusii daray :Tiitiinkaad noo abuutey waa iska siibeynaa maalmah soo socdo. Inshalah”.
Intaas kadib waxaa soo jawaabay Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ah garabka madaxweyne hore Farmaajo, wuxuuna si adag ugu jawaabay wasiir Jaamac, isaga oo sheegay in Farmaajo aanu shaqo ku lahayn dagaalka socda.
“Odey reer mudug ahaa baa waxaa laga sheegay, labo nin markay diriraan kii laga adkaadey waxaan ku ogaadaa wuxuu ku celceliyaa hebel baa iigu tagey oo I duleediyey. Sxb Farmaajo ha ku waalane waxaa is haysaan waa aas-aasihii RRA ee runta wajah” ayuu isna yiri Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
Hadalladan ayaa kusoo aadayo, iyada oo shalay ah Farmaajo uu soo saaray qoraal uu walaac uga muujiyay xaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama uu kasii darayo khilaafka u dhexeea Muqdisho iyo Baydhaba.
Farmaajo ayaa sidoo kale ka digay halista ku gadaaman qorshaha dhiillada wata ee ay ku wajahday Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo dalka ay ka taagan yihiin xaalado siyaasadeed iyo kuwa bani’aadanimo oo is-biirsaday, isla markaana si weyn u saameeyay dadka Soomaaliyeed.