28.9 C
Mogadishu
Saturday, October 18, 2025
Wararka

Wasiirrada difaaca Somalia iyo Italy oo kulan muhiim ah ku yeeshay Rome + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Rome (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi oo haatan ku sugan magaalada Rome ayaa kuan gaar ah la yeeshay dhiggiisa dala Talyaaniga, Mudane Guido Crosetto, iyaga oo ka wada-hadlay arrimo dhowr ah.

Kulanka labada Wasiir ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada difaaca, amniga badda, dhismaha iyo tayeynta ciidanka Xoogga dalka.

Sidoo kale waxa ay isla soo hadal qaadeen maalgelinta howlgalka AUSSOM, iyo la dagaallanka kooxaha argagixisada, iyadoo la isla gartay in la dardargeliyo mashaariicda wadajirka ah ee qayb ka ah qorshaha Mattei ee Talyaaniga.

Labada Wasiir ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay xiriirka taariikhiga ah iyo iskaashiga dhow ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga, iyo muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo dadaallada lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasilloonida gobolka.

Talyaaniga ayaa kamid ah dowladaha waa wayn ee taageerada siiya Soomaaliya wuxuuna horay qalab milatari iyo taageera kaleba u fudiyay dowladda federaalka iyo shacabkeeda.

Waxaa kale jira heshiisyo ay horar u kala saxiixdeen Rome iyo Muqdisho, waxaana kamid ah heshiis iskaashi cusub oo dhidibada u taagay, kaasi oo la xiriira dhinacyada u diyaar garowga iyo ka jawaab celinta halisaha dabiiciga ah.

Iskaashigaas cusub ayaa si gaar ah u dhex-maray hay’adda SODMA iyo hay’adda maareynta musiibooyinka ee dowladda Talyaaniga, ayada guddoomiyaha SODMA Maxamuud Macalin iyo wafdi uu hoggaaminayo ay booqasho ku tageen xarunta hay’adda Italian Civil.

Waxaa kale oo ay horay labada dal u kala saxiixdeen  heshiis iskaash oo ay ku wadaagi doonaan helista iyo gudbinta wararka muhiimka ah, dhinaca khibradda, tababarka iyo agabka la iska kaashado.

“Heshiiskani wuxuu Soomaaliya u leeyahay muhiimad weyn, xilli qarankeena uu hiigsanayo horumar dhinac kasta ah iyo xaqiijinta helida xog sugan oo wakhtigeeda ku haboon waa muhiim oo loo gudbiyo shacabka iyo caalamka,” ayuu yiri wasiir Daa’uud oo saxiixay.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ku yaalla duleedka Baydhaba
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved