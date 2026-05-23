Xaalad kacsanaan ah oo ka taagan Boosaaso kadib ciidamo la dul dhigay..

Boosaaso (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa sheegaya in xalay ilaa maanta ay ka taagan tahay xiisad aad u kacsan, kadib markii ciidamada PMPF ee maamulka Saciid Deni iyo ciidamo ka socda beelaha Dishiishe ee dega gobolka Bari ay isku hor fadhiyaan halka uu ku yaal hotel Jubba.
Hotel Jubba ayaa lagu waday inuu ka dhaco shirweyne ay beesha Dasiishe ugu arrinsan lahaayeen mustaqbalka aayaha beesha, hase ahaatee ciidamo ka socda maamulka Puntland ayaa lasoo dhoobay agagaarka goobta uu shirka ka dhici lahaa.
Wararka laga helayo Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada taabacsan maamulka Puntland ay kasoo horjeedaan qabsoomida shirkaasi oo u arka mid dhibaato ku ah qorshaha siyaasadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Deni.
Ilaa weli ma jirto war kasoo baxay maamulka Puntland oo looga hadlayo xiisada kasoo cusboonaaday magaalada Boosaaso.
Goobjoogayaal ku sugan magaalada Boosaaso ayaa Caasimada Online u sheegay in maanta magaalada dareemayo dhaq-dhaqaaqyo ciidan iyo feejignaan sare, taasoo abuurtay walaaca shacabka ka qabaan isku dhac ka dhasha ciidamada labada dhinac.
Qabsoomida shirka waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha Dashiishe oo abaabulkiisa soo socday mudo ayaa waxay uga tashanayeen arrimo la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee beesha, xaaladaha amni iyo saamaynta siyaasadeed ee gobolka Bari.
Beesha Dashiishe oo ka mid ah beelaha dega gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso ayaa in mudo ah ka cabanayay sed bursi iyo dhaliil ay ka qabaan maamulka uu hoggaamiye Saciid C/llaahi Deni.
Magaalada Boosaaso o ah xarunta ganacsiga Puntland ayaa ah isha kaliya ee dhaqaalaha uga badan ay ka hesho Puntlan, halkaasoo ku taal dekadda Boosaaso oo halbowle u ah ganacsiga Puntland iyo gobolada ka baxsan maamulkaasi ee Bartamaha Soomaaliya.