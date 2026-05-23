Xog: Turkiga oo dhex-dhexaadinaya DF iyo mucaaradka dalka

Ankara (Caasimada Online) – Sida ay ku warameen ilo xog-ogaal ah dowladda Turkiga ayaa qorsheysay in wafdi heerkiisa sareeya ay u dirto magaalada Muqdisho marka laga soo laabto fasaxa ciidul Adxaa.
Turkiga ayaa doonaya inuu qaato door dhex dhexaad ah, sida ay sheegayaan ilaha diblumaasiyadeed oo Caasimada Online u waramay, waxayna doorkoodu noqon doonaa sida xal la isla ogol yahay looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira, kaasoo ka dhashay doorashada dowlad cusub.
Mas’uuliyiinta Turkigu aya xoojiyay dadaallada diblomaasiyadeed toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay qaab-dhismeedka doorashada Soomaaliya iyo isbeddellada dastuuriga ah.
Kulamo arrimahaan ku saabsan oo yeesheen mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga iyo hay’adaha sirdoonka Turkiga iyo xubno ka tirsan mucaaradka ayaa wararku sheegayaan in mucaaradka loogu xaqiijiyay in Turkigu uusan si gaar ah ula taageereyn Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse ay doonayaan taageero heshiis siyaasadeed lagu yahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ay fashilmeen wada-hadalladii uu kula jiray Golaha Mustaqbalka kulamo xasaasi ah la yeeshay safiirka Turkiga u fadhiya gudaha magaalada Muqdisho, Alper Aktaş.
Labada dhinac ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta iskaashigooda ku qotoma dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka.
Kulankaasi oo kooxaha mucaaradka u arkayey in Turkiga uu ku taageerayo Xasan Sheekh inuu xilka sii haayo iyadoo aan heshiis lagu aheyn dooro dalka ka dhacda.
Kulankan ayaa loo arkaa dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo uu Madaxweynuhu ku muujinayay la macaamilkiisa saaxibada Soomaaliya ee caalamka, xilli uu dhaqan-galay muddo kororsiga halka sano ee uu horay ugu dhawaaqay.
Dadaalada cusub ee Turkiga ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa in Ankara ay ka walaacsan tahay kala qeybsanaanta siyaasadeed ee sare u qaadaysa cabsida laga qabo diifnimo ku timaada maamulka dowladeed.
Mas’uuliyiin siyaasadeed oo ayaa mudooyinkii danbe dowladda Turkiga ku eedaynayay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee dalka. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ayaa su’aal ka keenay doorka Ankara ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna ku eedeeyeen inay gacan ka geysatay khilaafaadka siyaasadeed ee la xiriira isbadalkii ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed.
Turkiga ayaa ah saaxiibka koowaad ee Soomaaliya, wuxuuna taageero mug leh ka geystaa arrimaha amaanka, dhisida ciidamo tayo leh, bixinta iyo kabida miisaaniyadeed ee dowladda iyo weliba kor u qaadista kaabayaasha dhaqaale sida dekadda Muqdisho, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo weliba dhinaca caafimaadka.