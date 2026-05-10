29.9 C
Mogadishu
Sunday, May 10, 2026
Wararka

Xamza oo 4 qodob xasaasi la wadaagay Qatar + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaara Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dawladda Qatar u qaabilsan Soomaaliya, Mudane Dr. Abdullah bin Salem Al-Nuaimi, iyaga oo ka wada-hadlay arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka labada dal.

Ugu horreyn ra’iisul wasaaraha, ayaa safiirka la-wadaagay 4 qodob oo xasaasi ah, kuna aadan dadaallada dowladda Soomaaliya ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib-u-dhiska dalka iyo qorshaha Xukuumadda DanQaran ee ku aaddan hirgalinta doorashooyin dadweyne oo ka qabsoonta dalka.

Sidoo kale, Xamza ayaa uga mahadceliyey dawladda iyo shacabka Qatar taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Soomaaliya, gaar ahaan kaabayaasha horumarineed iyo garab istaagga midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,

Waxaa kal oo uu bogaadiyey doorka ay xukuumadda Dooxa ka qaadato, amniga iyo gargaarka bini’aadantinimo ee Soomaaliya.

Dhankiisa Danjire Abdullah bin Salem, ayaa uga mahadceliyay Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, qaabilaaddiisa, isaga oo xusay in dowladda Qatar ay garab taagantahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo xoojinta iskaashiga buuxa ee ka dhexeeya labada dal.

Kulankan ayaa kusoo aaday, xilli xasaasi ah oo ay taagan tahay xaalad siyaasadeed oo xasaasi ah mid bani’aadanimo oo ka dhalatay abaaraha dalka.

Qatar ayaa kamid ah dalalka sida dhow u taageera Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo dib u dhiska Ciidamada Qalabka Sida.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Qorshaha Turkey ka leeyahay Soomaaliya iyo Itoobiya
QORAALKA XIGA
Xogta isku dayga shirkado Mareykan ah loogu soo darayo shidaal soo-saarista Somalia
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved