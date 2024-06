Xasan oo loo jeediyay dalab la xiriira wada-hadallada Al-Shabaab iyo Itoobiya

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xiisadda Itoobiya iyo wada-hadalka la sheegay in lala galayo kooxda Al-Shabaab.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isku xiray labadaan qodob, wuxuuna tilmaamay haddii laga wada-hadalyo in loo baahan yahay in aysan noqon qudbo siro ama qof kaliya in uu go’aan qaato.

“Wadaxaajoodka Itoobiya lagala yeelanayo arrimaha Is-afgaradka, iyo wadahadalka la sheegay in kooxda argagexisada AS lala gelayo waa in aysan noqon khudbosir qof kaligii go’aansado” ayuu yiri siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.

Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa looga baahan yahay in qaab qaran u wajahdo, ayada oo wakiil laga noqonayo shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena lala socodsiiyo xogta.

“Waa in lagu wajaho talo qaran oo loo dhanyahay, shacabka wakiilka laga yahayna si daahfuran loola socodsiiyo” ayuu mar kale yiri Xildhibaanku.

Hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa kusoo aaday, ayada oo shalay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan SHeekh Maxamuud uu sheegay in Itoobiya aysan u diidanayn inay hesho bad, balse ay rabaan inay soo marto wadadeeda sharciga ah.

“Annaga iyo Itoobiya iskuma haysanno in ay Itoobiya badda gaarto, waxaan isku haysannaa Itoobiya sidee bay badda ku gaaraysaa, maaha dagaalku in ay Soomaaliya dowladda Itoobiya bad u diiddan tahay,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.

Sidoo kale madaxweynaha ayaa horay u sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay wada-hadal ay la gasho kooxda Al-Shabaab oo weli dagaal ka wadda gudaha dalka.