Xasan Sheekh oo kulan muhiim ah la yeeshay Erdoğan + Sawirro

Istanbul (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxtooyada Dolmabahçe ee magaalada Istanbul kulan kula yeeshay Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan.
Kulanka labada madaxweyne ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta.
Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale dul istaagay miro-dhalka iskaashiga maalgashi ee Soomaaliya iyo Turkiga, kaas oo la sheegay inuu gaaray heer sare sanadihii u dambeeyay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Turkiga doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan dowlad-dhiska iyo horumarka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dib u dhiska, adeegyada bulshada iyo amniga.
Labada dhinac ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta wada-shaqeynta istiraatiijiga ah ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Turkiga, si loo sii horumariyo xiriirka labada dal.
Sidoo kale, labada madaxweyne ayaa hambalyeeyay billowga soo saarista shidaalka Soomaaliya, iyagoo xusay in markabkii qodi lahaa uu soo gaaray dalka, taas oo rajo cusub gelinaysa horumarka dhaqaalaha.
Si kastaba, xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si weyn u kobcay tan iyo sanadkii 2011-kii, markaas oo Ankara ay si xooggan u billowday taageerada Soomaaliya, iyadoo Turkigu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee maalgashiga ku leh dalka.