28.2 C
Mogadishu
Thursday, April 16, 2026
Wararka

Xasan Sheekh oo kulan muhiim ah la yeeshay Erdoğan + Sawirro

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Istanbul (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxtooyada Dolmabahçe ee magaalada Istanbul kulan kula yeeshay Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan.

Kulanka labada madaxweyne ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta.

Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale dul istaagay miro-dhalka iskaashiga maalgashi ee Soomaaliya iyo Turkiga, kaas oo la sheegay inuu gaaray heer sare sanadihii u dambeeyay.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Turkiga doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan dowlad-dhiska iyo horumarka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dib u dhiska, adeegyada bulshada iyo amniga.

Labada dhinac ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta wada-shaqeynta istiraatiijiga ah ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Turkiga, si loo sii horumariyo xiriirka labada dal.

Sidoo kale, labada madaxweyne ayaa hambalyeeyay billowga soo saarista shidaalka Soomaaliya, iyagoo xusay in markabkii qodi lahaa uu soo gaaray dalka, taas oo rajo cusub gelinaysa horumarka dhaqaalaha.

Si kastaba, xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si weyn u kobcay tan iyo sanadkii 2011-kii, markaas oo Ankara ay si xooggan u billowday taageerada Soomaaliya, iyadoo Turkigu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee maalgashiga ku leh dalka.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved