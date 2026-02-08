26.9 C
Mogadishu
Sunday, February 8, 2026
Wararka

Xasan Sheekh oo saddex qodob kala hadlayo Cabdifataax Al-Sisi+ Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Qaahira (Caasimada Online) –  Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay gaaray magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar, halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo dhowr cisho qaadan doonto.

Villa Soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in booqashadan ay qayb ka tahay dadaallada lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah.

Sidoo kale, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa muddada uu ku sugan yahay Qaahira, waxa uu kulan muhiim ah la qaadan doonaa dhiggiisa dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi, isaga oo kala hadli doono saddex qodob oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah xoojinta iskaashiga qotada dheer ee labada shacab iyo dowladood, arrimaha gobolka iyo doorka  Soomaaliya iyo Masar ay ka qaadan karaan xasilloonida, nabadda iyo badbaadada marinada ganacsiga ee muhiimka u ah gobolka iyo caalamkaba.

Sida lagu sheegay qoraalka booqashadan ayaa sidoo kale qayb ka a safarro kala duwan oo uu madaxweynuhu ku kala bixinyo qaar kamid ah dalalka caalamka, kuwaas oo diiradda lagu saarayo danaha Soomaaliya ay ka leedahay dalalkaasi.

“Safarka Madaxweynaha ayaa qayb ka ah booqashooyin shaqo oo uu ku marayo qaar ka mid ah dalalka caalamka, kaas oo diiradda saaraya adkeynta iskaashiga dhinacyada kala duwan, horumarinta danaha qaranka iyo dadaallada lagu ilaalinayo midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Safarkan waxaa ka horreeyay mid kale oo uu habeen hore madaxweyne Xasan Sheekh ku tegay magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar, halkaas oo uu uga soo qayb-galay Madasha 17aad ee Aljazeera, isaga oo ka jeediyay khudbad xasaasi ah oo uu uga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo xadgudbka Israa’iil.

Xasan Sheekh ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in Dowladda Federaalka ay ka hortegtay farogelinta Israa’iil ee madax-banaanida dhuleed ee Soomaaliya, taas oo uu sheegay inay ka hor imaaneyso xeerarka caalamiga ah ee dunida.

Waxaa kale oo uu ka hadlay arrimo ku aadan ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan dagaalka lagula jira kooxaha argagixisada ah, gaar ahaan Al-Shabaab iyo Daacish, isaga oo sheegay in haatan laga gaaray guul wayn.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Cumar Cabdirashiid iyo Daahir Geelle oo caddeeyay mowqifkooda ku aadan…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved