Xasan Sheekh oo si weyn loogu dhaliilay tallaabo uu qaaday

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn loogu dhaliilay qorshaha ay Soomaaliya iyo Jarmalka ku heshiyeen dhawaan ee ku saabsan dib u soo celinta qaxootiga ku nool dalkaas.

Masuuliyiin ay ku jiraan madaxdii hore ee dalka ayaa meel adag iska taagay tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan, oo ay ku tilmaameen mid aan hadda la joogin waqtigeeda, maadaama ay Soomaaliya ka taagan yihiin daruufihii ay horey uga tageen dadkaasi.

Xildhibaan Maryan Faarax Kaahiye oo kamid ah masuuliyiinta sida adag uga hortimid arrintaan ayaa sheegtay inay sharaf dhac ku tahay madaxweyne Xasan Sheekh.

“Waa xaq in Soomaaliya dalkoodii hooyo tahay balse waxaa sharaf dhac ku ah Madaxweyne Xasan in dalkoodii nabad iyo xasilooni uu ku soo dabbali waayey ka hor inta uusan wadahadal ka gelin arrinkaas,” ayey Maryan ku tiri qoraal ay soo saartay.

Hoos ka aqriso qoraalka;

Waxaa nasiib darro ah in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku guul daraystay in uu dhallinyaradii Soomaaliyeed dalkooda hooyo shaqo abuur ugu sameeyo, haddana uu ku amray dalalka ay u doonteen nolol iyo waxbarsho in Soomaaliya dib loogu soo celiyo.

Madaxweyne Xasan Sheekh ma eegin duruufaha dhallinyarada dibadda u qaxay iyagoo raadinayo amaan,nolol iyo Waxbarasho, sidoo kalana wuxuu halmaamay xaaladda dalku ku sugan yahay oo isaga looga fadhiyo in uu wax ka beddalo!

Waa xaq in Soomaaliya dalkoodii hooyo tahay balse waxaa sharaf dhac ku ah Madaxweyne Xasan in dalkoodii nabad iyo xasilooni uu ku soo dabbali waayey ka hor inta uusan wadahadal ka gelin arrinkaas.

Madaxweynaha waxaa la gudboonaa in uu dalka Jarmalka ka codsado in gacan laga siiyo sidii dhallinyarada dalkoodii loo xasilin lahaa, kaddibna shaqo abuur iyo Waxbarasho loogu helilahaa.

Waxaa uur ku taallo ah in uu aradaydii iyo dadkii maatada ahaa iyagoo guriyihii ka maqan Cagaf la dulmariyo: bal eega calool xumada gabadhaas ardayadda ah (sawir lagu baahiyay baraha bulshda) oo gurigi ay ku nooleyd Madaxweyne Xasan amray in banaanka la dhigo.

Runtii, inta caqliga, damiirka iyo Soomaalinimadu ku dambeyso ayaa garan kara dhibka shacabka loo geystay; waa arrin murug leh, una baahan in si dhab ah looga hortago.

Madaxweyne Xasan waxa uu shacabka Soomaaliyed u wada guri hoog ee halagu soo celiyo jidka saxda ah!.