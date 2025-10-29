Xasan Yare oo ka dhabeeyay ballan qaad uu sameeyay sanad kahor

Kismaayo (Caasimada Online) – Xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ka dhabeeyay balan-qaad uu sanadkii hore u sameeyay shacabka ku dhaqan deegaanka Diif ee degmada Dhoobley Gobolka Jubbada Hoose, isaga oo xilligaas sheegay in uu ku garab istaagi doono, si ay u helaan adeegyada muhiimka ah.
Xasan Yare oo ka duulayo ballan-qaadka uu horay u sameeyay ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka, kuwaas oo qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo nolosha bulshada deegaanka.
Xildhibaanka oo maalmahan ku sugnaa aagga degmada Dhoobley ayaa xarigga ka jaray xarun caafimaad iyo ceel-biyood uu isagu garwadeen ka ahaa hirgelintooda.
Sidoo kale, wuxuu kormeeray dhismaha Iskuul weyn oo heer gabagabo ah maraya, kaas oo loo dhisayo bulshada deegaanka Diif iyo tuulooyinka ku dhow.
“Maanta waxa ay ii tahay maalin farxad ah waxayna farxad iigu tahay deegaankan Diif wixii aan ku taamayay inay ka hirgalaan in ay hirgaleen oo ah in Diif ay maanta leedahay isbitaal sidaan u quxu badan adeeggii oo dhan uu yaallo” ayuu yiri Xildhibaan Xasan Yare.
Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray in haatan ay dhaqangaleen inta badan ballan-qaadyadii uu sameeyay, isla markana uu ku faraxsan yahay horumarak deegaanka.
“Safarkan safarkii ka horreeyay sanad kahor marka aan imid meesha sida ay u keyd waad ogtihiin daawada qorrax bey taallay markaas ayaan ku iri hay’addii dadkeyga sidaan ma mudna waxay soo jiitantaba, hadda waan ku guuleysanay” ayuu mar kale yiri Xildhibaanku.
Sidoo kale wuxuu raaciyay “Tan labaad waxa ay ahayd iskuul, haddana waxa uu marayaa gabagabo, maantana deegaanka wuxuu leeyahay iskuul dugsi hoose, dhexe iyo sare”.