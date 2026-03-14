Saturday, March 14, 2026
Xiisad dagaal oo maanta ka taagan magaalada Boosaaso

By Jamaal Maxamed
Boosaaso (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya  gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kadib markii ay halkaas dhaq-dhaqaaq ay ka bilaabeen ciidamo ka cabanayo mushaar la’aan.

Ciidamada gadoodka sameeyay ayaa ka tirsan kuwa Daraawiishta Puntland ee ka qayb-qaatay howlgalka Calmiskaad, si looga xoreeyo  kooxda Daacish, waxayna ka cabanayaan daryeel la’aan iyo sidoo kale xuquuq mushaari ah oo ka maqan.

Sidoo kale, ciidamada ayaa xirtay afaafka hore hore ee magaalada Boosaaso, iyaga oo fariisimo cusub ka sameystay halkaasi, taas oo keentay in xiisad laga dareemo duleedka magaalada.

Xiisad culus ayaa sidoo kale la dareemay markii ay goobta tageen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland, kuwaas oo markii dambe ku guuleystay in ciidamada careysan ay ka qaadaan waddada si loo furo isku socodka.

Saraakiisha hoggaamineysa ciidamada gadoodka wada ayaa farriin culus u diray madaxda sare ee Dowlad-goboleedka Puntland, iyaga oo ka dalbaday inay soo farogeliyaan arrintooda, si wax looga qabto cabashadooda oo soo noq noqotay.

Mas’uuliyiinta deegaanka ayaa hadda wada dadaallo dheeraad ah oo xal loogu raadinayo xiisadda taagan, iyagaoo isku dayaya in ay askartan ku qanciyaan in marka hore ay ku laabtaan xeryahooda, kadibna la xallin doono tacbashada ay qabaan.

Dhanka kale, ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay madaxda Puntland ee ku aadan gadoodka ciidamadaas iyo xiisadda haatan laga dareemayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.

Si kastaba, gadoodka ay sameynayaan  ciidamada Puntland ee ka cabanaya mushaar la’aanta ayaa in-dhawaanahan ku soo badanayay degaannada maamulkaasi, waxaana marar kala duwan ciidamo careysan lagu arkay magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo, kuwaas oo xanibay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalooyinkaasi.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

