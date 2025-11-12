Xildhibaan Ilhaan Cumar oo laba eray oo liiditaan weyn ah ugu jawaabtay Trump

Washington (Caasimada Online) – Xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa si adag ugu jawaabtay Madaxweyne Trump, ka dib markii uu ku maadeystay in ay soo xigato Dastuurka ayna ku lug yeelato siyaasadda Maraykanka.
Madaxweyne Trump, oo Isniintii wareysi siinayay barnaamijka “The Ingraham Angle” ee telefishinka Fox News, ayaa soo hadal qaaday Ilhan Ilhaan xilli uu dhaleeceynayay Xisbiga Dimuqraadiga.
“Waxaan eegaa qof ka timid Soomaaliya, oo ah meel aysan waxba ka jirin – booliis ma laha, ciidan ma laha, waxba ma laha,” ayuu yiri madaxweynaha, isagoo ula jeeday Ilhaan, oo ah xildhibaanka kaliya ee Congress-ka Maraykanka ee ku dhashay Soomaaliya. “Waxa kaliya ee ay haystaan waa dambi – iyadana inta timaaddo ayey noo sheegtaa sida dalkeenna loo maamulo.”
Trump wuxuu hadalkiisa sii watay, isagoo iska dhigaya inuu soo xiganayo xildhibaanadda: “‘Dastuurku wuxuu leeyahay sidan, Dastuurku wuxuu leeyahay…'”
“Arrintan oo dhan waa waalli,” ayuu raaciyay.
Laakiin Ilhaan uma muuqan mid ay saameysay weerarka madaxweynaha.
“Si ka duwan adiga, anigu waan wax aqrin karaa, waana sababta aan u aqaan waxa uu dastuurku leeyahay,” ayay ku qortay qoraal ay soo dhigtay barteeda bulshada ee X, iyadoo ka jawaabeysay muuqaal laga soo gooyay wareysiga.
Ilhaan, oo ku jirta xilligeedii afaraad ee ka tirsanaanshaha Congress-ka ka dib markii la doortay 2018-kii, waxay ka soo carartay dagaal sokeeye oo Soomaaliya ka socday iyadoo 8 jir ah, waxaynna timid Maraykanka dhowr sano ka dib. Waxay dhalashada qaadatay sanadkii 2000, iyadoo 17 jir ah.
Trump ayaa marar badan soo jeediyay in xildhibaanaddan Dimoqraadiga ah ee codkarka ah “ku laabato” Soomaaliya, oo ay ku jirto qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social horraantii bishan.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa dabayaaqadii bishii Sebtembar ku kaftamay isaga oo ku sugan Xafiiska Oval-ka inuu Ilhaan “ku celinayo” Soomaaliya. Wuxuu sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, “waxaana u soo jeediyay in laga yaabo inuu jeclaan lahaa inuu dib u qaato.”
“Wuxuu yiri, ‘Ma doonayo iyada,'” ayuu raaciyay xilligaas.
Ilhaan ayaa iska indha-tirtay hanjabaadaha ku saabsan in dhalashada lagala noqonayo.
“Wax walaac ah kama qabo,” ayay xildhibaanadda Minnesota tiri wareysi ay bixisay bishii hore. “Ma garanayo sida ay dhalashadayda ugala noqon karaan, oo ay ii masaafurin karaan.”
“Laakiin xitaa ma garanayo sababta ay taasi u tahay hanjabaad cabsi leh,” ayay sii raacisay. “Hadda ma ahi 8-jirkii dagaalka ka soo cararay. Waan weynaaday. Carruurteydii way weynaadeen. Meel kasta oo aan rabo waan ku noolaan karaa.”
Aqalka Cad ayaa Isniintii uga jawaabay hadalkaas Ilhaan sawir laga soo qaaday Trump oo ololaha doorashada ku jira, kana gacan haadinaya daaqad “drive-thru” ah oo laga adeegto ee maqaaxida McDonald’s.