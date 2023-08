Xildhibaan shaaciyey halis horleh oo ay wajahayaan shacabka iyo cudur dilaa ah

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa walaac xooggan ka muujiyay halis caafimaad oo ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed, taasi oo weli lagu baraarugsaneyn.

Xildhibaan Maareeye ayaa waxa uu sheegay in cudurka Kansarka uu shacabka Soomaaliyeed ku hayo fara ba’an, ayna tahay in daraasad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo kuwa dowlad-goboleedyada ku sameeyaan arrintaasi.

“Maxaa marqaati ma doonto ah in hadii aad tagto Isbitaalada wadamada deriska ah sida Ethiopia, Kenya iyo isbitaalada wadamada Soomaalidu u aado daaweynta cudurada khatarta ah sida Hindiya iyo Turkey in aad ku arkayso tiro xad dhaaf ah oo dad Soomaaliyeed ah oo la’ildaran xudurka Kansarka oo faro ba’an ku haya shacabka Soomaaliyeed,” ayuu Xildhibaan Maareeye ku yiri qoraal uu soo saaray.

Sidoo kale waxa uu tilmaamay in halistaan oo ay tahay in deg deg loo baaro loo aaneynayo radio active-ka anteynooyinka isgaarsiinta, raashinka iyo saliidda dhacday, daawada dhacday iyo sunta nuclear-ka ee laga daadiyey badaha Soomaaliya iyo arrimo kale.

“Waxaa loo baahan yahay in lagu sameeyo daraasad rasmi ah dhibaatadan laynaysa shacabka Soomaaliyeed ee faqriga ah.”

Hoos ka aqriso qoraalka Maareeye oo dhameystiran,

Dhibaatada Cudurka Kansarku ku hayo Shacabka Soomaaliyeed

Maxaa Marqaati ma doonto ah in hadii aad tagto Isbitaalada wadamada deriska ah sida Ethiopia, Kenya iyo Isbitaalada wadamada Soomaalidu u aado daaweynta cudurada Khatarta ah sida Hindiya iyo Turkey in aad ku arkayso tiro xad dhaaf ah oo dad Soomaaliyeed ah oo la’ildaran Cudurka Kansarka oo faroba’an ku haya Shacabka Soomaaliyeed.

Mudo dhoweyd mar aan soo maray Ethoipia wuxuu dhaqtar ii sheegay in uu la yaaban yahay waxa sababaya in marmarka qaar uu 10-kii qof ee dadka Soomaaliya ka yimid ah ee u yimaada in uu 4 ama 5 ka helo Kansar jidhkooda ku jira, halka Shacabka Ethiopia uu ku dhowaad sanadkii arko qof ama laba qof oo cudurkaas qaba.

Shacabka Soomaaliyeed cidina uma maqna ceelna uma qodna, u maleyn maayo in Wasaaradda Caafimaadka ee Dawladda dhexe iyo kuwo heer DG xataa ogyihiin baaxada dhibaatadaas ama wax daraasad ah ku maqan yihiin waxa sababaya.

Radio active-ka Anteynooyinka Isgaarsiinta ee guri walba laga agtaagayo, Raashinka iyo Saliidda dhacday ama lagu keydiyey meel xun, Daawada dhacday iyo sunta nuclear-ka ee laga daadiyey badaha Soomaaliya iyo arimo kale ayaa loo aanaynayaa dhibaatadan laynaysa shacabka Soomaaliyeed ee faqriga ah, waxaase loo baahan yahay in lagu sameeyo DARAASAD RASMI AH.