Xisbiga Shariif oo soo farriin culus u diray Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Xisbiga Himilo Qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu hoggaamiyo ayaa War-Saxaafadeed ka soo saaray qodobada ka soo baxay shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee ka socday Muqdisho intii u dhaxaysay 14-17ka May, 2024, waxaana qoraalkaan lagu muujiyey saluug xoog leh.

Bayaankaan ayaa lagu sheegay in shirkaan aysan ka soo bixin qodobadii la filayey in go’aan looga gaaro sida xal u helidda khilaafka ka taagan hanaanka loo dhameystirayo dastuurka, Xisbiga Sheekh Shariif ayaa qoraalkaan ku sheegay in arrinta dastuurka hadii sidaan ay ku sii socoto ay halis weyn ka dhalan karto.

Sidoo kale waxaa madaxda golaha wadatashiga qaran lagu dhaliilay in aysan waxaba ka dhihin heshiiskii sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi uu badda ugu saxiixay Itoobiya iyo ka maqnaashaha Puntland ee shirka golaha wadatashiga qaran, waxaana qoraalkaan golaha looga dalbaday in deg deg loo xaliyo tabashada Puntland ay shirarkaan masiiriga ah uga maqan tahay.

Xisbiga Sheekh Shariif ee Himilo Qaran ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku tilmaamay nin wada awood marooqsi iyo inuu ka shaqeeyo doorasho uu natiijadeeda sii ogyahay, maadaama uu kaligiis ka shaqeynayo.

Xisbiga ayaa golaha u soo jeediyey inay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo sareynta sharciga, waxaana arrimahaas lagu soo koobay 8 qodob oo ay ka mid yihiin.

In xal degdeg ah loo helo ka maqnaashaha Puntland ee shirka golaha wadatashiga qaran, maadaama mabaadii’ida uu golahaani u dhisan yahay ay wadar ogol tahay.

In loo diyaar-garoobo fatahaadaha ka dhalanaya isbedelka ku yimid cimilada addunka, iyadoo la caawinayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen, loona digayo kuwa weli ku nool goobaha halista ugu jira inay saameeyaan fatahaafaha la saadaalinayo.

In golaha wadatashiga qaran ay masuuliyad gaar ah iska saaraan xal u helidda khilaafka ka taagan qaabka loo dhameystirayo dastuurka.

In wax laga bedelo dagaalka Al-Shabaab, laguna wajaho qorshe dagaal oo quburo ciidan ay dejiyeen, iyadoo qorshe cad laga yeelanayo bixitaanka ciidamada ATMIS.

In madaxda dowlad goboleedyada uu waqtigu u dhamaaday ay qabtaan doorasho hufan, taas oo qodobka 20-aad ee dastuurka dalka uu u ogolaanayo.

Iyo in golaha wadatashiga qaran uu dejiyo qorshe lagu difaacayo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, isla markaana looga hortegi karo damaca Itoobiya uga jira badda Soomaaliya.

Dhinaca kale Xisbiga Himilo Qaran ayaa lix qodob kula taliyey Xasan Sheekh, iyadoo qodobka koowaad looga dalbaday inuu faro-gelinta ka daayo doorashooyinka dowlad goboleedyada.

Xasan Sheekh ayaa laga dalbaday inuu ku soo laabto dariiqa sharciga ah, iyadoo lagu eedeeyey in hadda uu ku howlan yahay sameynta dastuur iyo hanaan doorasho oo aan heshiis lagu aheyn.

In Xasan Sheekh uu garowsado in dalka aysan ka dhici karin doorasho uu kaligiis kasoo shaqeeyey, isla markaana aysan ka soo bixi karin natiijo la isku raacsan yahay.

Sidoo kale Xasan Sheekh ayaa lagula taliyey inuu ka tanaasulo rabitaanka siyaasadeed ee madaxdii ka horeysay ay ku hungoobeen, iyadoo looga digay inuu sameeyo hanaan iyo guddiyo doorasho oo aan la isku raacsaneyn.

Hoos ka akhriso bayaanka Xisbiga Himilo Qaran.