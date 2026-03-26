27.6 C
Mogadishu
Thursday, March 26, 2026
Wararka

Xisbiga Xasan oo war kasoo saaray is-casilaadda Odowaa, sheegayna in dhawaan…

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xisbiga Cadaaladda iyo Wadajirka (JSP) ee uu hoggaamiyo Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay inuu aqbalay is-casilaaddii Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa.

Odowaa oo ahaa Xoghayaha Guud ee Xisbiga JSP ayaa shalay iska casilay xilkaasi iyo xubinnimadii xisbiga, sida uu ku shaaciyay warsaxaafadeed uu soo saaray.

“Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) wuxuu si rasmi ah ugu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed, taageerayaasha, iyo dhammaan xubnaha in Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa uu soo gudbiyay istiqaaladdiisa xilka Xoghayaha Guud ee Ururka, isla markaana uu ka tanaasulay xubinnimadii uu kaga tirsanaa Ururka,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay JSP.

Sidoo kale waxaa lagu yiri: “Haddaba iyadoo taas laga duulayo, JSP wuxuu caddeynayaa inuu si rasmi ah u aqbaley iscasilaaddaas Xoghayihii hore.”

Xisbiga ayaa sheegay in booska Xoghayaha Guud ee uu baneeyay Xildhibaan Odowaa loo soo buuxin doono sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo la marayo habraacyada iyo nidaamka rasmiga ah ee u yaalla JSP, si loo xaqiijiyo sii socoshada shaqada iyo waajibaadka Ururka.

“Si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u degsan ururka, hoggaanka ururku wuxuu booskaas Xoghayaha Guud u soo buuxin doono sida ugu dhaqsaha badan. Ururka waxa uu leeyahay barnaamij siyaasadeed iyo aragti fog oo ku wajahan dowlad dhiska, dimuqraadiyadda, xoojinta midnimada iyo xasilloonida dalka.”

Sidoo kale, waxaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in xisbiga uu si gaar ah u xoojinayo doorka dhalinyarada, haweenka, si ay uga qeyb qaataan hoggaanka, go’aan-qaadashada iyo dhismaha mustaqbalka dalka, si xukunka iyo talada dalka loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed.

“Ururka Cadaaladda iyo Wadajirka (JSP) wuxuu u mahadcelinayaa Mudane Cabdiraxmaan Odowaa muddadii uu ka soo shaqeeyay Ururka, dadaalkii iyo waqtigii uu geliyay howlaha Ururka, isagoo u rajeynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul.”

- Advertisement -
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved