Xog: Kulanka u horreeyey ee Golaha Mustaqbalka iyo labada arrin ee go’aankooda lagu…

Kismaayo (Caasimada Online) – Isbaheysiga mucaaradka Soomaaliya ee Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ayaa qorsheynaya inuu shirweynihiisii ugu horreeyay ku qabto Kismaayo kahor dhammaadka 2025. Kulankan ayaa lagu tilmaamay mid muhiimad weyn u leh siyaasadda dalka ka hor doorashooyinka 2026.
Golahan oo lagu asaasay Nairobi horraantii Oktoobar 2025, ayaa wuxuu mideynayaa Madasha Badbaadada Qaran iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka ee Puntland iyo Jubaland.
Hadafyadiisa lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in la mideeyo xoogagga mucaaradka, la ilaaliyo hannaanka dimoqraadiyadda Soomaaliya, iyo in laga hortago isku day kasta oo lagu kordhinayo muddada xilheynta ee maamulka hadda jira ama lagu wiiqayo nidaamka dastuuriga ah.
Guddiga Farsamada ee Fulinta ee Golaha, oo ka kooban lix xubnood, ayaa kulankiisii ugu horreeyay ee rasmi ah ku yeeshay Nairobi 5-tii Nofeembar 2025. Kulanka oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe, waxaa ka soo qayb galay xubno sare oo ka tirsan Madasha Badbaadada Qaran, oo ay ku jiraan Guddoomiye ku-xigeenka Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo ra’iisul wasaarayaashii hore Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Xuseen Rooble.
Xubnuhu waxay diiradda saareen khariidad-waddo hordhac ah, qorshe-hawleed, iyo hababka isku-dubbaridka. Waxay si mideysan isugu raaceen in Golaha Guud ee ugu horreeya lagu qabto Kismaayo, oo ah xarunta siyaasadeed ee Jubaland, oo ah dowlad si joogto ah uga soo horjeesatay siyaasadaha Villa Somalia.
Kulanka Nofeembar wuxuu daba socday shirkii aasaaska ee 2-dii Oktoobar 2025, kaasi oo ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo Soomaaliyeed oo muhiim ah: Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, iyo wakiillo ka socda Madasha Badbaadada Qaran, oo ay ku jiraan ra’iisul wasaarayaashii hore Xasan Cali Khayre iyo Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Sida ku cad baaqii aasaaska, dooduhu waxay diiradda saareen xaaladda guud ee siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, iyadoo xoogga la saaray mustaqbal deggan, dimuqraadi ah, oo dhaqaale ahaan isku filan. hoggaamiyeyaashu waxay go’aamiyeen:
Xulashada Kismaayo, beddelkii Muqdisho ama Nairobi, waxay muujinaysaa loollan cad oo lagula jiro maamulka federaalka ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo wajahaya eedeymo sii kordhaya oo ah inuu doonayo inuu xilka sii hayo wixii ka dambeeya xilliga dastuuriga ah ee Mey 2026.
Shirka Kismaayo ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo qaab-dhismeedka hoggaanka ee hoggaamin doona mucaaradka inta lagu guda jiro kala-guurka siyaasadeed iyo hannaanka doorashada 2026. Laba hindise oo muhiim ah ayaa laga doodayaa:
In la dhiso nidaam hoggaamineed oo wadajir ah oo ay Dowlad Goboleedyada iyo Madasha Badbaadada Qaran ku wadaagaan awoodda fulinta. Taasi waxaa ku jirta in madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed loo magacaabo guddoomiyaha shirweynayaasha guud ee Golaha, halka guddiga farsamada uu kormeerayo isku-dubbaridka iyo fulinta.
Xubnaha Golaha waxay sheegayaan in hindisahan uusan ahayn mid siyaasadeed oo kaliya, balse uu yahay dadaal dastuuri ah oo lagu soo celinayo la-xisaabtanka iyo in looga hortago awood-maroorsi xisbi kaliya.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliya wuxuu si degdeg ah u noqday isbahaysi mucaarad oo la isku hallayn karo, isagoo isku muujinaya xarun awoodeed oo beddel ah oo qaabayn karta kala-guurka soo socda. Soo bixitaankiisa ayaa muujinaya kala-qaybsanaan sii ballaaranaysa oo u dhaxaysa Villa Somalia iyo dowlad goboleedyada muhiimka ah, gaar ahaan xilli ay hadal-haynta muddo-kordhinta Madaxweyne Xasan Sheekh ay ku dhex wareegayso saaxadaha siyaasadda Muqdisho.
Haddii uu si guul leh u qabsoomo, shirka Kismaayo wuxuu noqon doonaa mid muhiim u ah dhanka abaabulka iyo sidoo kale muujin calaamad ah oo awoodeed, taasi oo ah caddayn ah in hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya aan la iska maan-doorsan karin.
Iyadoo 2026 ay soo dhowdahay, isku-dheellitirka awoodda ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaan weli la hubin. Si kastaba ha ahaatee, soo bixitaanka Golaha wuxuu muujinayaa in mucaaradku ay hadda ka isku-dubbaridan yihiin kana go’an yihiin sidii ay ahaan jireen sanadihii la soo dhaafay.
Iyadoo Kismaayo ay isu diyaarinayso martigelinta shirka masiiriga ah ee Golaha, waxaa jira hal farriin oo ka dhex dhacaysa saaxadda siyaasadda, taasi oo ah in jidka loo marayo doorashooyinka 2026 uusan kaliya qaabayn doonin Villa Somalia, balse ay sidoo kale qaabayn doonto codka mideysan ee ku loollamaya.