Xog: Madaxweyne Xasan Sheekh oo kusii jeeda Kenya + Qorshihiisa

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminayo ayaa la filayaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota ay booqasho ku tegaan magaalada Nairobi, kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay diggiisa dalka Kenya.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa safarka u qorsheysan ee Nairobi maanta u xaqiijiyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Madoobe oo uu ku qaabilay gudaha xarunta Villa Soomaaliya.
Ilo ku dhow kulankaas ayaa Caasimada Online, u sheegay in Madaxweynaha uu Nairobi u tegayo arrimo la xiriira wada-hadallada Jubbaland, maadaama ay Kenya kamid tahay dalalka u kala dab qaadaya labada dhinac, si xal looga gaaro khilaafka dhexdooda ah.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa mas’uuliyiinta uu la kulmay u sheegay in uu tanaasul sameeyay, balse doorashadii uu qabsaday Axmed Madoobe aanu marnaba aqbali doonin.
Waxaa kale oo ilaha ku dhow kulanka laga soo xigtay in Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku celceliyay inuu aad uga xun yahay in dalka dibaddiisa lagu wada-hadlo, uuna jeclaan lahaa in wax weliba lagu dhammeeyo gudaha wadanka, balse ay keeneen daruufo jiro aawadood.
Kulanka la filayo inay yeeshaan Xasan Sheekh iyo Wiliam Ruto ayaa daba socda kulankii uu Madaxweynaha Soomaaliya todobaadkan lasoo yeeshay Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed, kadib markii uu booqasho ku tegay magaalada caasimada ah ee Addis Ababa, iyaga oo ka wada-hadlay xaaladda Jubbaland iyo dhaq-dhaqaaqyada ka jira gobolka Gedo.
Kenya iyo Itoobiya oo saameyn ku leh arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa hadane si gaar ah u daneeya arrimaha Jubbaland, maadaama xiriir hoose ay la leeyihiin Axmed Madoobe.
Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana wajiga koowaad ee wada-hadallada oo foolka fool ahaa ay kusoo dhammaadeen natiijo la’aan, kadib markii ay isku fahmi waayeen madaxda dowladda & kuwa Jubbaland oo isugu tegay magaalada Kismaayo.