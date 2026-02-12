Xog: Madaxweyne Xasan Sheekh oo u baxaya safar dibadeed + Ujeedka

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in saacadaha socda uu u baxo safar dibadeed oo deg-deg ah, isagoo kusii jeeda dalka dariska ah ee Itoobiya.
Ilo wareedyo xilkas ah ayaa innoo xaqiijiyay in madaxweynaha uu ka qayb-galayo meertada 39-aad ee shir-madaxeedka madaxda iyo dowladaha Midowga Afrika oo ka dhacaya magaalada caasimada ah ee Addis Ababa.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad ka jeedin doono shirka, taas oo uu uga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan guulaha laga gaaray amniga iyo la-dagaallanka A-Shabaab.
Waxaa kale oo la filayaa in madaxweynuhu uu madasha ka caddeeyo mowqifka Soomaaliya ee ku aaddan faragelinta madax-bannaanida dalka, gaar ahaan aqoonsiga sharci-darrada ah ee ay dhowaan Israa’iil siisay Somaliland.
Inta uu Xasan Sheekh Maxamuud ku sugan yahay Addis Ababa waxaa kale oo kulamo gaar gaar ah la qaadan doonaa madaxda ku sugan magaaladaasi, isaga oo kala hadli doono danaha gaarka ah ee Soomaaliya.
Sanadkan waxaa Shir Madaxeedka 39-aad ee Midowga Afrika oo ay isugu imaanayaan hoggaamiyeyaasha 55-ta dal ee Afrika diiradda lagu saarayaa caqabadaha waaweyn ee ka jira qaaradda iyo sidii xal waara loogu heli lahaa.
Soomaaliya ayaa shalay loo doortay inay ka mid noqoto Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika (PSC) muddada 2026–2028, taasoo ah guul taariikhi ah oo muujineysa horumarka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dib u soo noqoshadeeda kaalinta ay ku lahayd saaxadda qaaradda iyo tan caalamkaba.
Doorashadan waxay muujineysaa in Soomaaliya ay dib u heshay kalsoonida beesha caalamka iyo xubinimada firfircoon ee arrimaha nabadda iyo ammaanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa u mahadcelisay dhammaan dalalkii taageeray una codeeyay musharaxnimadeeda. “Taageeradan wadajirka ah waxay muujineysaa iskaashi xooggan iyo aragti mideysan oo ku wajahan Afrika nabdoon, xasilloon, isla markaana barwaaqo ah”
Si kastaba, ku biirista Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ayaa kor u qaadeysa sumcadda Soomaaliya ee caalamka, iyada oo muujineysa in dalka uu si tartiib-tartiib ah uga soo kabanayo caqabadihii amni iyo siyaasadeed ee soo maray.