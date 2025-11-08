Xog: Madaxweyne Xasan Sheekh oo u baxayo safar dibadeed + Ujeedka

Qaahira (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminayo ayaa la filayaa in todobaadkan gudihiisa ay u ambabaxaan dalka Aljeeriya, halkaas oo ay uga bilaaban doonto booqasho rasmi ah.
Ilo wareedyo xilkas ah oo ku dhow Villa Somalia ayaa innoo xaqiijiyay safarka Xasan Sheekh ee Aljeeriya, halkaas oo ay isku arki doonaan dhiggiisa Abdelmadjid Tebboune oo ay ballansan yihiin.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in labada Madaxweyne ay ka wada-hadli doonaan xaaladda labada dal, xiriirka, Iskaashiga iyo danaha ka dhaxeeya, sida ay innoo xaqiijiyeen ila wareedyadu.
Kulankan ayaa daba socda wadahadallo bishii Augusta 10, 2025 dhex-maray Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali iyo dhiggiisa dalka Aljeeriya Axmed Ataf oo ka wada-hadlay xoojinta xiriirka labada dal, gaar ahaan dhinacyada difaaca, amniga, waxbarashada, Tababarada Diplomatisiiyiinta, iyo xoolaha.
Sidoo kale, labada Wasiir ayaa kulankaas inta uu socday isla gartay in la dhiso guddi heer Wasiir ah oo labada dal ka dhaxeeya, si loo adkeeyo iskaashiga labada dowladood, loona horumariyo xiriirka labada dhinac
Xiriirka Soomaaliya iyo Aljeeriya ayaa dhowaan uu dib usoo laabtay, iyada oo horraantii sanadkii hore 2024 dib loo furay safaaradda Soomaaliyeed ee dalkaas, sidoo kale bishii April isla sanadkaan waxaa warqadaha aqoonsiga danjire u gudbiyay Yuusuf Xasan Axmed (Yuusuf Jeego).
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidaan oo kale maalmo kahor u booqday dalka Masar, halkaas oo uu kula soo kulmay dhiggiisa Cabdifitaax Al-siisi oo ay ka wada-hadleen arrimo xasaasi ah oo ay kamid tahay iskaashiga labada dal iyo arrimo quseeya gobolka.
Dhaq-dhaqaaqyadaan diblomaasiyadeed ayaa muujinayo in Xasan Sheekh uu isku wado qaar kamid ah dalalka carabta ee ku kala aragtida duwan siyaasadda iyo sida ay wax u socdaan geeska Afrika iyo caalamka.