Xogta wafdi Imaaraad ah oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Wafdi ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mar kale socdaal ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Wafdigan oo qaab qarsoodi ah kusoo galay dalka, waxay galabta diyaarad gaar ah oo siday ay kasoo degtay dhanka Hangarka qeybta Afisyoone, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen illo wareedyo halkaasi ku sugan.
Xogaha hordhaca ah ayaa sheegaya in wafdigan loo galbiyay dhanka Madaxtooyada Villa Soomaaliya, oo ay kula kulmayaan Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Xubnaha wafdigan Imaaraadka ee maanta yimid dalka ayaa waxaa ku jira ganacsato, sida ay sheegayso xogta aan ka helayno wafdigaan.
Illaa hadda si dhab ah looma oga ujeedada safarka xubnahan ka socda Imaaraadka Carabta, waxaase la sheegayaa inay daba socdaan wafdi maalmo ka hor yimid Muqdisho.
Wafdigaasi ayaa waxaa hoggaaminayay Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda Imaaraadka Sheikh Shakhbuut, kaas oo kusoo aaday saacado kaddib markii uu Muqdisho soo gaaray Taliyaha Sirdoonka Suudaan.
Si kastaba, wafdigan ayaa imanaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu dhawaan qorsheynayo inuu u safro Imaaraadka, si loo sii xoojiyo xiriirka kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta oo muddooyinkii dambe mugdi galay.
Imaaraadka ayaa ku lug leh olole ka dhan ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo Abu Dhabi ay hormuud ka tahay dadaalada aqoonsi raadinta Somaliland, gaar ahaan ololaha ka socda Washington, kaasi oo si adag uga hortimid xukuumadda Muqdisho.