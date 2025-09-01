Maxaa maanta ka dhacay xerada Balidoogle? + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage ayaa maanta tababar gaar ah usoo xiray dufcaddii ugu horreysay ee Layli Saraakiil ah oo qaatay tababar Kumaandoos ah.
Munaasabadda lagu soo xirayay tababarkan ayaa ka dhacday dugsiga tababarka Gaashaanle Xasan Tuure ee xerada Balidoogle. Layli Saraakiishan ayaa halkaas kusoo bandhigay dhoolatus muujinayay xirfado ciidan oo heer sare ah.
Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage ayaa hadal ka jeediyay munaasabadda, isagoo caddeeyay in tababarada noocan ah ay muhiim u yihiin horumarinta awoodda ciidamada.
Wuxuu tilmaamay in tababaradu ay sare u qaadi doonaan xirfadaha Saraakiisha, Saraakiil xigeenada iyo Askarta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Tababarkani waxa uu astaan u yahay dadaalka lagu xoojinayo awoodda iyo tayada Ciidanka Qaranka.
Xerada Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa gacanta ku hayo Mareykanka, oo kamid ah dalalka ka qayb-qaata dagaalka Al-Shabaab, iyadoo ciidamo boqalaal ah iyo saraakiishooda ay joogaan xeradaasi.
Waxaa kale oo uu Mareykanka taageero milatari iyo tababar siiyaa ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa Danab oo saldhiggooda ugu wayn uu yahay xerada Balidoogle.