Xogta diyaarad Mareykanka uu leeyahay oo ku burburtay dagaalka

Washington (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa qiratay in mid ka mid ah diyaaradahaheeda ay ku burburtay galbeedka dalka Ciraaq, xilli uu socdo dagaalka wadajirka ah ee ay iyaga iyo Israa’iil kula jiraan Iiraan.
Maalintii Khamiista, Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka (CENTCOM) oo kormeera hawlgallada Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Aasiya ayaa soo saaray bayaan kooban oo ay ku shaacinayaan burburka diyaaradda iyo hawlgallada samatabbixinta ee socda.
Ma jirin wax calaamad ah oo markiiba muujinaya dhimasho ama dad ka badbaaday shilka.
Faah-faahinta shilka iyo bayaanka CENTCOM
“Taliska Dhexe ee Mareykanka wuxuu ka warqabaa luminta diyaaradda shidaal-qaadda ee Mareykanka ee nooceedu yahay KC-135,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Shilkan wuxuu ka dhacay hawada saaxiibtinimo intii lagu guda jiray hawlgalka Epic Fury, dadaallada samatabbixintuna way socdaan.”
Bayaanka ayaa tilmaamay in shilka ay ku lug lahaayeen laba diyaaradood, kuwaas oo laga yaabo inay isku dhaceen ama ay sameeyeen dhaq-dhaqaaqyo aad isugu dhow. Diyaaraddii labaad ayaa la sheegay inay “si nabad ah u fariisatay.” Waxaa intaas lagu daray: “Tani ma ahayn mid ka dhalatay rasaas cadow.”
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Iska-caabinta Islaamiga ah ee Ciraaq (Islamic Resistance in Iraq) ayaa sheegatay mas’uuliyadda soo ridka diyaaradda, iyagoo ku dhawaaqay inay ku soo rideen diyaarad nooceedu yahay KC-135 oo uu leeyahay Mareykanka galbeedka Ciraaq, iyagoo adeegsanaya “hub ku habboon.”
Warbaahinta Al-Jazeera ayaa sheegtay in xogta ay la wadaagtay CENTCOM ay weli tahay mid aan si cad u muujinayn waxa dhabta ah ee dhacay, inkastoo ay shaaciyeen in diyaaradda aanay soo ridin xulafo ama cadow toona.
“Waxay u muuqataa in tani ay ahayd isku day ama hawlgal shidaal-shubis ah, ka dibna diyaaraddan shidaalka qaadda ay dhacday,” ayay tiri Rosiland Jordan oo ah wariye ka tirsan Al-Jazeera.
“Tani weli waa hawlgal goobid iyo samatabbixin ah oo loo fidinayo shaqaalaha diyaaradda. Ugu yaraan saddex xubnood oo shaqaale ah ayaa loo baahan yahay si ay u kaxeeyaan diyaaradda shidaal-qaadda ee KC-135,” ayay raacisay, iyadoo xustay in laga yaabo in dad intaas ka badan ay saarnaayeen diyaaradda.
Khasaaraha iyo shilalkii hore ee dagaalka
Ka hor shilkan diyaaradeed, milatariga Mareykanka ayaa soo wariyay in toddoba xubnood oo ka tirsan ciidamada ay ku dhinteen ololaha milatari ee socda, halka mid siddeedaadna uu ku dhintay dalka Kuweyt sababo la xiriira “xaalad caafimaad” intii lagu guda jiray xaalad degdeg ah oo caafimaad.
Guud ahaan, 140 kale ayaa la dhaawacay.
Afhayeenka Waaxda Difaaca (Pentagon), Sean Parnell ayaa sheegay in siddeed ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo halis ah.
Shilkan dhacay Khamiistii ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ku yimaada milatariga Mareykanka tan iyo markii ay bilaabeen hawlgallada ka dhanka ah Iiraan 28-kii Febraayo.
Waxaa horay u dhacday in saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ah la soo riday, taas oo loo maleynayo inay ahayd rasaas saaxiib 1-dii Maarso, maalin un ka dib markii uu dagaalku bilowday.
CENTCOM ayaa sharaxday in diyaaradahaas oo ahaa saddex F-15E Strike Eagles ay “si qalad ah u soo rideen nidaamyada difaaca hawada ee Kuweyt” intii lagu guda jiray xaalad dagaal oo firfircoon, xilli Iiraan ay qaadday weerarro aargudasho ah oo ku baahsan inta badan Bariga Dhexe.
Shilkaas dhexdiisa, lixdii shaqaale ee saarnaa diyaaradaha ayaa si nabad ah uga booday, waxaana la soo badbaadiyay iyagoo xaaladoodu deggan tahay.
Ra’yiga dadweynaha oo diiddan dagaalka
Si kastaba ha ahaatee, dagaalka ka dhanka ah Iiraan ayaa diidmo kala kulmaya shacabka Mareykanka, iyadoo ra’yi-ururinadu muujinayaan inuu yahay iska horimaadkii ugu horreeyay ee tobannaankii sano ee la soo dhaafay oo la kulma diidmo tan iyo bilowgiisii.
Sahan la daabacay 9-kii Maarso oo ay samaysay Jaamacadda Quinnipiac ayaa muujiyay in 53% codbixiyeyaasha ay diiddan yihiin gulufka milatari ee ka dhanka ah Iiraan.
Qayb intaas ka sii badan oo ah 74%, ayaa diiday fikradda ah in la bilaabo hawlgallo dhulka ah oo ciidamo Mareykan ah la geeyo goobaha dagaalka (boots on the ground).
Natiijooyinkaas waxaa xoojiyay ra’yi-ururino kale. Shirkadda cilmi-baarista Ipsos ayaa ogaatay in aqlabiyadda Mareykanka la wareystay, oo ah 43%, aysan oggolaan duqeymaha Mareykanka, taas oo aad uga badan boqolkiiba 29-ka taageeray. Inta hartay waxay muujiyeen hubanti la’aan.
Khilaafka siyaasadeed iyo sababaha maamulka
Dagaalka ka dhanka ah Iiraan ayaa khilaaf ka dhex abuuray xitaa taageerayaasha Madaxweyne Donald Trump, kaas oo marar badan ku difaacay weerarka milatari inuu lagama maarmaan u yahay ammaanka qaranka Mareykanka.
Shakhsiyaadka caanka ah ee muxaafidka ah, sida soo-jeediyaha barnaamijyada Tucker Carlson, ayaa su’aal geliyay sababtaas. Carlson ayaa xitaa soo jeediyay in laga yaabo in la-taliyeyaashiisu ay habaabiyeen Trump.
“Waxaa loo tusayaa ra’yi-ururino sheegaya in dagaalkani uu isaga u yahay guul u dhiganta 90-10,” ayuu Carlson ka yiri Trump. Wareysi uu siiyay ABC News, Carlson wuxuu gaaray heer uu dagaalka ku tilmaamo mid “gebi ahaanba ah wax laga yaqyaqsado iyo shar.”
Trump ayaa uga jawaabay isagoo iska fogeeyay naqdiyayaashiisa, xitaa kuwa sida Carlson oo kale, kuwaas oo isu arka inay ka mid yihiin dhaq-dhaqaaqiisa “Make America Great Again” (MAGA).
“MAGA waa ‘America First’, Tucker-na midna ma aha waxyaabahaas,” ayuu Trump u sheegay ABC News.
Si kastaba, maamulka madaxweyne Trump ayaa ku dhibtooday inuu shacabka ka dhaadhiciyo ujeedada dagaalka, isagoo soo xiganaya sababo kala duwan oo ku aaddan sababta ay hawlgallada milatari u ahaayeen kuwa lagama maarmaan ah.
Fagaare uu ka soo muuqday, Trump wuxuu ka digay in “dagaal nukliyeer ah” uu qarxi lahaa haddii aan Iiraan laga hortagin.
Dhacdo kale, wuxuu ku dooday in wada-hadaladii lala yeeshay Iiraan ee lagu dhimayay barnaamijkeeda nukliyeerka ay noqdeen kuwo aan miro dhalin, inkastoo mas’uuliyiintu ay si isdaba-joog ah u sheegeen inay qarka u saarnaayeen inay heshiis gaaraan.
Horraantii bishan, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio ayaa soo jeediyay in weerarka Mareykanka la qaaday sababtoo ah “waxaan ogayn inuu jiri doono tallaabo dhanka Israa’iil ah” oo ka dhan ah Iiraan, inkastoo markii dambe uu dib uga noqday hadalladaas.
Khasaaraha guud
Marka laga soo tago toddobada xubnood ee dhintay ee milatariga Mareykanka, qiyaastii 1,348 Iiraaniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalku, iyo sidoo kale 15 u dhashay Israa’iil.
Sidoo kale, 17 qof ayaa ku dhintay waddamada Khaliijka ee u dhow, iyadoo rabshaduhu ay ku sii baahayaan gobolka.