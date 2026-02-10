Xogta heshiiska difaaca Soomaaliya iyo Sacuudiga iyo qorshaha ka dambeeya

Riyadh (Caasimada Online) — Dawladaha Soomaaliya iyo Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa si rasmi ah u kala saxiixday heshiis is-afgarad oo dhigaya iskaashi ballaaran oo dhanka milatariga ah, iyadoo tallaabadan ay ku soo aaday xilli xasaasi ah oo ay gobolka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed.
Heshiiskan ayaa ka dhacay dacalada bandhigga weyn ee qalabka difaaca adduunka (World Defense Show) ee ka socda magaalada Riyadh. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid ay dawladda Federaalka Soomaaliya ku xoojinayso xiriirka diblamaasiyadeed iyo midka difaac ee ay la leedahay xulafada gobolka, gaar ahaan xilli ay wajahayso caqabado ku aadan madax-bannaanideeda dhuleed.
Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa xaqiijisay in heshiiskan ay qalinka ku duugeen Wasiirka Gaashaandhiga, Axmed Macallin Fiqi, iyo dhiggiisa dalka Sacuudiga, Amiir Khalid bin Salman.
Sida ku cad nuxurka is-afgaradka, labada dal waxay iska kaashan doonaan dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin tababbarka ciidamada, siinta taageero farsamo, iyo horumarinta qalabka difaaca.
Ujeeddada ugu weyn ee ay Muqdisho ka leedahay iskaashigan ayaa ah in sare loo qaado awoodda Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, si ay ugu filnaadaan ilaalinta hawada iyo difaaca midnimada dhuleed ee qaranka.
Xaaladda gobolka iyo saameynta siyaasadeed
Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya xilli ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa dowladda Federaalka iyo maamulka gooni u goosadka ah e Somaliland, taas oo salka ku haysa dhaq-dhaqaaqyo gobolka ka jira.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dhowaan si kulul u cambaareeyay tallaabooyinka ay dowladda Israa’iil ku aqoonsanayso gobollada waqooyi, isagoo ku tilmaamay faragelin qaawan oo liddi ku ah xasiloonida gobolka iyo nidaamka caalamiga ah.
Sidaas darteed, saxiixa heshiiskan uu Sacuudigu qaybta ka yahay ayaa loo arkaa farriin cad oo ku aadan in Riyadh ay taageersan tahay xuduudaha caalamiga ah ee Soomaaliya iyo wadajirka dalka.
Saraakiisha sar-sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in dardargelinta xiriirka difaac ee lala leeyahay dalalka gobolka ay qayb ka tahay isbeddel ku yimid istiraatiijiyadda amniga ee dalka. Soomaaliya ayaa dhowaan soo afjartay qaar ka mid ah heshiisyadii dhanka amniga ee ay la lahayd dalka Imaaraadka Carabta, halka ay dhinaca kale sii xoojisay xiriirka milatari ee ay la leedahay dalka Qatar.
Tallaabada cusub ee ay Riyadh ku soo gashay fagaaraha difaaca Soomaaliya ayaa muujinaysa doorka muhiimka ah ee ay Boqortooyada Sacuudigu ka ciyaarayso amniga Badda Cas iyo Geeska Afrika, taas oo dowladda Soomaaliya siinaysa garab istaag weyn oo dhanka caalamka ah.
In kasta oo heshiiska la saxiixay uusan ahayn kii ugu dambeeyay ee, haddana saraakiisha labada dhinac waxay ku tilmaameen inuu yahay gogol-xaar loo samaynayo xiriir milatari oo ka qoto dheer kii hore.
Waxaa la filayaa in labada wasaaradood ee gaashaandhiga ay dhowaan kala saxiixdaan qorshe-hoosaadyo faahfaahinaya sida loogu kala faa’iidaysanayo taageerada milatari iyo tababbarka. Isbeddelkan cusub ayaa ku soo aadaya xilli ay Soomaaliya dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga guud ee dalka iyo ilaalinta kheyraadka ku jira baddeeda.