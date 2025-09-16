Wararka

Xogta natiijada kulankii Xasan iyo Erdogan ee Doha + Sawirro

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dooxa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qeyb-galay Shirweynaha Dowladaha Carabta iyo Islaamka ee magaalada Doxa ee dalka Qatar, ayaa kulan-doceed gaar ah la yeeshay Madaxweynaha Turkiga, Rajab Dayyib Erdogan.

Kulankaas ayaa lagu lafa-guray xiriirka qotada dheer ee labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan, sida lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay Madaxtooyadda Soomaaliya.

Labada Madaxweyne ayaa si gaar ah diiradda u saaray xaaladaha ugu dambeeyay ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe, kuwaas oo saameyn ku leh dalalka Carabta iyo Islaamka guud ahaan.

Waxay hoosta ka xariiqeen in lasii xoojiyo wada-shaqeynta laba dhinac iyo xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga istiraatiijiga ah, si loo wajaho caqabadaha ka dhashay isbeddellada gobolka.

Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale muujiyay muhiimadda iskaashiga dhaqaale, siyaasadeed iyo amni ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.

Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey shir-madaxeedka deg-degga ah Dowladaha Carabta iyo Islaamka ayaa soo bandhigay sida Dowladda Federaalka Soomaaliya ay u barbar taagan tahay dowladda iyo shacabka Qatar, xilligan adag, isagoo muujiyey in weerarka Israel ee Qatar uu yahay xad-gudub lagu sameeyey dhammaan dalalka Carabta.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo adkeeyey muhiimadda midnimada iyo iskaashiga dalalka Carabta iyo Islaamka ayaa dul istaagay mowqifka taariikhiga ah ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ku garab-taagan yihiin walaalahooda Falastiin oo la dhibaataysan gumaadka iyo gumaysiga ay ku hayaan Israa’iil.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin mideysan oo lagu xaqiijinayo hirgelinta dowladda Falastiin ee caasimaddeedu tahay Qudus, isagoo soo bandhigay in loo baahan yahay in la dhaqangeliyo mabaadi’da sharciga caalamiga ah iyo go’aannadii QM, si loo joojiyo falalka gardarrada ah ee Israa’iil, loona ilaaliyo xasilloonida gobolka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Imaaraadka Carabta oo billaabay dhex-dhexaadinta DF, Jubaland iyo Puntland
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved