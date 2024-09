Xogta shir xasaasi ah oo xildhibaanno iyo siyaasiyiin ay ku yeesheen guriga SHARIIF

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulan xasaasi ah oo xalay ka dhacay guriga uu magaalada Muqdisho ka dagan yahay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh, kaas oo looga hadlay xaaladda dalk.a

Shirka ayaa waxaa ka qayb-galay ku dhawaad 50 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ay kamid ahaayiin guddoomiyeyaal hore ee gobolka Benaadir, iyo wasiiro hore.

Dhinacyadan oo u wehlinayay madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd Sheekh Shariif ayaa iska xog wareystay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka.

Ilo wareedyo ku dhow kulanka ayaa Caasimada Online u sheegay in xubnaha shiray ay sidoo kale falanqeeyeen go’aankii madaxweyne Xasan Sheekh ee ahaa hub ka dhigista laga sameynayo Muqdisho, waxayna is tuseen in aanay hadda suuragal ahayn, maadaama ay iyagu mas’uul ka yihiin amnigooda, welina dalka ay ka jiraan daruufo adag oo dhanka amniga ah.

Sidoo kale waxaa xildhibaannada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee shiray ay soo hadal qaadeen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan qorshaha Villa Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah, waxayna tilmaameen in xilligan aanay dalka ka qabsoomi karin doorashadaas, sababo la xiriira waqtiga oo aad ugu yaray dowladda.

Waxaa kale oo lagu ballamay inay shirarku sii socdaan, isla markaana ay isku laabtaan xubnahan, si ay usii wadaan doodooa ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka.

Maalmihii u dambeeyay xubnaha mucaaradka ee ku sugan Muqdisho ayaa dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo ka dhan ah Villa Soomaaliya ka waday gudaha caasimada, waxaana guuxan uu sii xoogeystay markii uu madaxweynuhu shaaciyay in la sameynayo hub ka dhigis.