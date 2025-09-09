Xogta wada-hadallo Xasan Sheekh uu ka wado Addis Ababa + Sawirro

Addis Ababa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa, ayaa halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo muhiim ah.
Madaxweynaha oo ka qeyb-galayey shirweynaha 2-aad ee Cimilada Afrika ayaa kulan doceedyo la qaatay Madaxweyneyaasha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Kenya, Ismaaciil Cumar Geelle iyo William Ruto.
Madaxweynaha ayaa kulamadan uu la qaatay hoggaamiyeyaasha gobolka waxa uu kala hadlay iskaashiga dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidoo kale, kulamadan uu Xasan Sheekh la qaatay hoggaamiyeyaasha Jabuuti iyo Kenya ayaa diiradda lagu saaray xoojinta nabadda iyo adkaynta xiriirka laba geesoodka ah.
Dalalkan oo ka mid ah kuwa ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee howl-galka nabad-ilaalinta AUSSOM ayaa kulankoodu waxa uu xoojinayaa garab-siinta Dowladda Federaalka, xilli ay dowladdu dooneyso in dib loo abaabulo dagaalka Al-Shabaab oo bilihii dambe uu dib u dhac ku yimid.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegtay in ay xoogga saarayso howl-galada lagu sugayo amniga dalka, si gaar ahna iskaashiga dalalka saaxiibada dhow iyo kuwa deriska ah, maadaama xaaladda amni ee Soomaaliya ay saameyn ku leedahay gobolka.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah u aragta horumarinta iskaashiga caalamiga ah, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya oo shalay khudbad ka jeediyay shirweynaha 2-aad ee Cimilada Afrika uu baaq la xiriira arrintan u diray beesha caalamka.