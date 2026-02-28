Xogtii ugu dambeysay ee khasaaraha weerarka Iiraan oo lagu dilay…

Tehraan (Caasimada Online) – Ugu yaraan 51 arday ah ayaa ku dhintay weerarka ay maanta sida wadajirka ah Mareykanka iyo Israa’iil ugu qaadeen gudaha dalka Iiraan, kadib markii mid kamid ah gantaallada uu ku dhacay iskuul ku yaalla magaalada Minab ee dalkaasi.
Ardayda ayaa xilliga ay dhaceysay duqeynta ku sugnaa gudaha iskuulka oo si gaar ah carruurta wax lagu baro, waxaana haleelay mid kamid gantaalada oo sidoo kale burburiyay qaybo kamid ah dhismaha iskuulka.
Warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in ‘howlgalkan lagu dilay Maxamed Abuubakar oo ahaa taliyihii ciidanka Iiraan’ sida ay tabinayaan qaar kamid warbaahinta reer galbeedka, waxaase xogta dhabta ah la ogaan karaa marka dagaalku dhammaado, ama dhinacyadu qirtaan.
Sidoo kale, waxaa jira khasaare kale iyo burbur gaaray dhismayaal muhiim ah iyo xarumo dowladeed oo ku yaalla Tehraan, kuwaas iyana saaka la duqeeyay.
Warbaahinta Israa’iil ayaa baahisay in guriga uu Tehraan ka deganyahay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Ayatullahi Cali Khamanay la beegsaday, waxaana baraha bulshada si weyn loogu baahiyay burburka dhismaha.
Hase ahaatee, hoggaamiyaha ayaa goor sii horreysay laga saaray magaalada Tehraan oo ay weli ka socdaan duqeymo xooggan, iyada oo la geeyay goob amaan ah oo si gaar ah loo ilaaliyo, sida ay ku warrantay Wakaaladda Reuters.
Saraakiisha Israa’iil ayaa dhankooda sheegay in hadda ay wadaan baaris, isla markaana xaqiijin doonaan cidda joogtay guriga iyo khasaaraha gaaray.
Xiisaddan ayaa waxaa laga yaabaa inay ka sii darto, maadaama ay kusii fidday gobolka, kadib markii Iiraan ay duqeysay saldhigyada Mareykalka ee Khaliijka.