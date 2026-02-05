Yaa dilay, sideese loo dilay Saif al-Islam Qadaafi?

Zintan (Caasimada Onlien) – Saif al-Islam Qadaafi, oo ah wiilka hoggaamiyihii geeriyooday ee Libya, Mucammar Al-Qadaafi, ayaa fiidnimadii Talaadada lagu dilay hoygiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dhacda ee Zintan.
51-jirkan ayaa la toogtay 3-dii Febraayo, isagoo ku sugan guriga uu deganaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Ilo-wareedyo xog-ogaal u ah dhacdadan ayaa dilka ku tilmaamay “hawlgal qorsheysan oo heer sare ah,” kaas oo si weyn uga duwanaa isku-dayo hore oo kala daadsanaa oo lagu doonayay in lagu khaarajiyo.
Dhacdadan ayaa timid xilli uu Saif al-Islam soomanaa. Sida wararku sheegayaan, waxaa daldalool soo wajahay amniga hoyga daaqad waqti oo kooban, kadib markii Axmed Al-Cajmi Al-Catiri, oo ah wiilka taliyaha reer Zintan ee mas’uulka ka ahaa ilaalinta Qadaafi, uu xarunta uga baxay si uu usoo qaado cunnada afurka.
Dabley hubeysan ayaa gudaha u gashay dhismaha xilli Qadaafi uu khadka taleefoonka kula jiray xubno ka tirsan kooxdiisa siyaasadda. Sida ay sheegayaan ilo wareedyadu, wuxuu ku wargeliyay kaaliyeyaashiisa joogitaanka dableyda ka hor inta uusan isku dayin inuu isku difaaco bastoolad uu watay.
Wuxuu is-rasaaseyn la galay kooxdii weerarka soo qaaday, balse waa la dilay iyadoo khadka taleefoonku uu weli furan yahay. Dableyda ayaa goobta ka baxsatay ka hor inta aysan soo laaban ilaaladii amniga.
Dilkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay gobolka ka jireen xiisado sii kordhaya, oo ay ka mid yihiin hadallo kulul oo ka imaanayay hoggaamiyeyaasha maleeshiyaadka fadhigoodu yahay Zintan oo ku aaddan xaaladda Qadaafi, iyo warar sheegayay shilal amni oo ka dhacay koonfurta Liibiya.
Fal-celinta degdega ah ee kooxaha siyaasadda ugu waaweyn Liibiya ayaa ahayd mid kooban, iyadoo aysan jirin cid si rasmi ah u sheegatay mas’uuliyadda.
Muddo ka badan toban sano, Saif al-Islam wuxuu matalayay “Garabka Cagaaran” (Green Bloc)—dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo lala xiriiriyo nidaamkii hore.
Falanqeeyayaasha ayaa kooxdan ku tilmaamay inaysan ahayn xisbi rasmi ah, balse ay tahay shabakad bulsho oo baahsan, isla markaana joogitaan xooggan ku leh qaab-dhismeedka qabaa’ilka iyo laamaha amniga ee dalka Liibiya.
Dadka indho-indheeya arrimaha siyaasadda ayaa xusay in inkastoo Qadaafi si rasmi ah looga reebay geeddi-socodka siyaasadda, haddana uu ahaa shakhsi miisaan culus leh sababo la xiriira awoodda uu u lahaa inuu abaabulo saldhig taageero oo ka madax-bannaan kooxaha hadda talada haya.
Mowqifkiisu wuxuu isku beddelay astaan mudaaharaad oo ay u arkaan dadka ka niyad-jabay kala-guurka siyaasadeed ee dalkaas ka jiray wixii ka dambeeyay 2011-kii.
Arrintani waxay ka dhigtay mid “walaac istiraatiiji ah” ku haya kooxaha awoodda ku leh bariga iyo galbeedka Liibiya, kuwaas oo aan haysan sharciyad shacab oo la mid ah tiisa.
Inkastoo meesha laga saaray xafiiltankii siyaasadeed ee Saif ay si ku-meel-gaar ah u dejin karto miisaanka awoodda, haddana waxay xambaarsan tahay khataro fog.
Khaarajintani waxay meesha ka saartay tiir dhexaadkii nidaamkii hore, balse falanqeeyayaashu waxay ka digayaan inaysan tirtiri doonin saldhiggiisa taageerada.
Waxaa jira khatar la xusay oo ah in geeridiisu ay gaarsiiso heer “Shahiidnimo” taageerayaashiisa dhexdiisa, taasoo ay suuragal tahay inay mideyso jiilka yar ee saraakiisha “Cagaaran” oo wadaaga tabashooyin ka dhan ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira.
Inkastoo jilayaasha hadda talada haya ay ka faa’iidi karaan meesha ka saarista loolankii Qadaafi, haddana dhacdadan ayaa si aan ula kac ahayn u khal-khal gelin karta heshiisyada jilicsan ee hadda isku haya dalka Liibiya ee kala qeybsan.