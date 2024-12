Al-Shabaab oo dhowr jiho ka weeraray Afgooye dad badana ku laayey

By Zahra Axmed Gacal

Afgooye (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ayaa galabta weerar culus oo qaraxyo ku bilowday ku qaaday tuulooyin hoos taga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana dhacay mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee dhaca waayahaan.

Kooxda ayaa markii hore weerar qaraxyo ismiidaamin ah ku bilowday ku qaaday deegaan lagu magacaabo Haantadheer oo dhaca duleedka Afgooye, iyagoo kadibna weerar kale ku qaaday deegaanka Mukayga, si ciidamada xoogga aysan isugu gurman.

Halkaas waxaa deganaa ururro ka tirsan guutada 12-ka October ee ciidanka xoogga dalka, waxaana halkaas ka dhashay khasaare culus oo dhimasho iyo dhaawacba leh.

Ciidamada xoogga dalka oo helay gurmadyo dhinacyo kala duwan uga yimid ayaa iska caabiyey weerarkii Al-Shabaab, waxaana kooxda u suurtageli weysay inay gaaraan hadafkooda oo ahaa inay qabsadaan saldhigyada ciidanka xoogga.

Dhinaca kale, qarax ismiidaamin ah oo dad badan oo shacab ah lagu laayey ayaa maanta ka dhacay bartamaha degmada Afgooye, kooxda ayaa beegsatay maqaayad ay ku sugnaayeen dad badan.

Xubno ku sugan Afgooye ayaa Caasimada Online u sheegay in qaraxaas uu geystay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo kooxda Shabaab ay so adeegsatay, wuxuuna galaaftay nolosha in ka badan 5 qof oo shacab ah.

Ciidamada ATMIS oo goobta marayey ayaa sameeyey baaritaan, waxayna dhulka ka soo saareen miino kale oo halis ah oo Shabaab ay horay ugu sii diyaariyeen goobta, taasi oo la sheegay inay qorsheynayeen inay ku laayaan dadka kale ee isugu yimaada goobta uu qaraxii hore ka dhacay.