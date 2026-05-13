Aljeeriya iyo Soomaaliya oo isla gartay heshiis ku saabsan wax soo saarka tamarta iyo batroolka

Algiers (Caasimada Online) – Wasiirka Hidrokarboonada (Hydrocarbons) ee dalka Aljeeriya, Maxamed Arkab, ayaa maalintii Talaadadii ku qaabilay xarunta wasaaradda, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Arrimaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cali Yuusuf (Cali Xoosh) oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Aljeeriya.
Kulankan oo ay goob-joog ka ahaayeen Danjiraha Soomaaliya ee Aljeeriya iyo saraakiil sare oo ka tirsan Wasaaradda Hidrokarboonada ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinaca hidrokarboonada.
Iyadoo la eegayo dardarta sii kordhaysa ee xiriirka Aljeeriya iyo Soomaaliya kadib booqashadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku tagay Aljeeriya bishii Nofeembar 2025, taasoo dhalisay saxiixa dhowr heshiis oo iskaashi ah.
Wadahadallada ayaa udub-dhexaad u ahaa rajada laga qabo iskaashiga dhinacyada sahminta, wax-soo-saarka, sifaynta iyo tababarrada, iyadoo Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay bilowdo hawlgallada sahminta saliidda iyo gaaska sannadka 2026.
Soomaaliya ayaa doonaysa inay ka faa’iidaysato khibradda Aljeeriya, gaar ahaan aqoonta kooxda takhasuska tamarta Sonatrach, iyo sidoo kale hannaanka sharci iyo nidaam ee maamula shirkaddan.
Labada dhinac ayaa sidoo kale isku raacay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga u dhexeeya hay’adaha takhasuska leh ee labada dal iyo ballaarinta barnaamijyada tababarka iyo wareejinta khibradaha, gaar ahaan iyada oo loo marayo Machadka Batroolka ee Aljeeriya, si loo taageero dadaallada Soomaaliya ay ku horumarinayso qaybteeda tamarta.
Wasiirka Hydrocarbons ee Aljeeriya, Maxamed Arkab, wuxuu mar kale xaqiijiyay diyaargarowga Aljeeriya, isagoo raacaya awaamiirta Madaxweynahooda, Cabdulmajiid Tabuun, si ay u weheliso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, una taageerto khibradeeda dhinaca hidrokarboonada, iyadoo qayb ka ah xoojinta iskaashiga Afrika iyo iskaashiga dalalka Koonfurta (South-South cooperation).
Xiriirka Soomaaliya iyo Aljeeriya ayaa soo xoogeysanayay tan iyo markii uu dalkaasi booqasho ku tegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii Nofeembar 2025, xiriirkaasi oo dhaliyay heshiisyo iyo iskaashi dhex mara labada dal.