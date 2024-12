Awoodda aadan ogeyn ee uu heshiiska Ankara leeyahay

By Caasimada Online

Ankara (Caasimada Online) – La-taliyaha Amniga Qaranka Xuseen Macalin ayaa ah masuulkii ugu dambeeyay oo ka hadla heshiiskii Ankara ee Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna qoraal ku sheegay in heshiiska uu cago adag ku taaganyahay.

Heshiiskan ma ahan mid caadi ah, lamana mid ahan dhammaan heshiisyadii dowliga ahaa ee Soomaaliya la gashay dalalka dunida. Waxaaba lagu doodi karaa in uu yahay mid dalka ka badbaadiyay halistii ugu cuslayd ee dhowaanahan soo marta qaranimadeena. Heshiiskan kaliya muusan quseynin is fahamsii Somaliland, ee wuxuu ka hortagayaa isku dayga kasta oo Itoobiya ku damacdo in ay ugu soo xadgudubto qeybo ka mid ah dalka.

Maalin ka hor heshiiska, xoghayaha arrimaha dibedda Maraykanka Antony Blinken ayaa taleefoon kula hadlay Raisulwasaare Abiy Axmed, kuna cadaadiyay in uu Ankara aado, saxiixana heshiiska ay Turkida soo bandhigeen.

Tani waxa ay ka dhigantahay in heshiiska uu haysto damaanad qaadka dowladdo awood u leh korjoogtaynta fulintiisa. Waxaa sidoo kale heshiiska aad usoo dhoweeyay dalal badan oo ka mid ah kuwa saaxiibada la ah Soomaaliya.

Balse heshiiskan wuxuu yeelan karaa caqabadihiisa, waase kuwa la maareyn karo. Tusaale Masaarida, Jabuuti iyo Eritrea oo shuruud la’aan isku barbar taagay Soomaaliya markii Itoobiya qamaamka ahayd ayaa u arki kara heshiiskan in uu halis ku yahay.

Waxayse ku xirantahay damaanad-qaadka madaxda iyo diblumaasiyiinta Soomaalida siiyaan dalalkan saaxiibada ah.

Waxaa iyana jira qurbajoog saamayn xooggan ku leh baraha bulshada oo heshiiskan ku eeggaya indho guracan, iyaga oo dabcan u arka fursad ay ku weeraraan madaxda dowladda oo ay ku kala aragti duwanyihiin arrimaha gudaha. Sidaas oo ay tahay, qurbajoogto waa awood aanan la dhaliishan karin marka ay timaado difaaca dalka ee fagaarayaasha caalamka, waxaana loo baahanyahay in si dhow loola macaamilo codadka miyirka qaba.

Hadalkii dhowaan uu qorey wasiirka arrimaha dibedda Axmed Macallin Fiqi ee ahaa in arrimaha Itoobiya la xiriira ay u dhacayaan si daahfurnaan ah, waa hadal dhiirogalin leh, muujinaya in ay jirto baraarugsanaan culus ee xagga dareenka shacabka.

Waxaase xusid mudan in si kasta oo arrimaha loo hagaajiyo, loona soxo ay markasta jirayaan dad aanan la qancin karin oo noloshooda dhan ay ku tiirsantahay dhaliil iyo dhaleeceyn illaa iyaga ay helayaan waxa ay ka doonayaan dowladda si shaqsi ah.

W/Q: Cabdinassir Axmed Sheekh Bashiir