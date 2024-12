Burundi oo ka hartay howlgalka cusub ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo wada qorshe halis ah

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Burundi ayaa markii ugu horaysay xaqiijisay in ay ka hartay howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya kadib “markii ay ku qanciwaysay tirada ciidanka loo qoondeeyay”.

Dowladda Burundi ayaa go’aankeeda ku wargalisay Gudoomiyaha Guddiga Amniga iyo Nabada ee Midowga Afrika oo hadda ay ku fadhiso dowladda Jabuuti.

Sidoo kale Burundi ayaa dalbatay in howlgalka cusub loogu daro 2,000 oo askari, halka Soomaaliya ay sheegtay in ay u qoondaysay 1,000 askari.

Dowladda Burundi ayaa horay u shaacisay in tiradaas kooban ay khatar gelin karto ciidankeeda, maadaama aysan iska difaaci karin cadow badan.

Dhinaca kale, ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in Itoobiya ay isku dayayso in ay ku qanciso wadamada ciidanka u soo diraya Soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka cusub ee AUSSOM in ay qaadacaan howlgalka.

Itoobiya ayaa dooneysa inay ‘culays amni’ saarto dowladda Soomaaliya, si caalamka looga gado in Soomaaliya ku socoto wadadii Afganistaan, isla markaana aan laga maarmin in ciidamada Itoobiya ay wadankanka ka difaacaan Al-Shabaab.

Qorshaha cusub ee Itoobiya weli ma guuleysan, balse Dowladda Soomaaliya ayaa horay baaraan degtay shirqoolkaas, waxaana u diyaarsan ciidamo kale, hadii ay wadamada la qorsheeyey in ciidankaas ay ka yimaadaan ay isku dayaan inay la saftaan Itoobiya.

Dowladda Soomaaliya ayaa Eritrea iyo Masar ku wargalisay in ay heegan galiyaan ciidamo ka howlgala Soomaaliya, hadii loo baahdo ciidan buuxin kara saldhigyada ay baneyaan ciidamada Midowga Afrika.