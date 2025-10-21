28.9 C
Mogadishu
Tuesday, October 21, 2025
Wararka

Axmed Madoobe oo ku faanay horumar uu ka sameeyay dhanka sirdoonka xilli ay is-hayaan DF

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ku faanay horumar uu sheegay in ay gaartay hay’adda sirdoonka iyo nabad-sugidda Jubaland (JISA).

Madoobe ayaa sheegay in sirdoonka Jubaland uu haatan ka awood iyo horumarsan yahay kan NISA, isagoo gaarsiiyay heerka “hay’adda ugu xog ogaalka badan ee amniga Geeska Afrika.”

Axmed Madoobe ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad shalay lagu daah-furayay xarunta dhexe ee cusub ee JISA, oo si casri ah loo dhisay, laguna tilmaamay “mid ka mid ah xarumaha sirdoonka ee ugu horumarsan dalka.”

“Hay’adda sirdoonka Jubaland maanta waa tii ugu aqoonta iyo xogta badneyd ee Geeska Afrika. Xitaa dowladda federaalka iyadaa uga horreysa.,” ayuu yiri Madoobe.

Madaxweynuhu wuxuu xusay in JISA ay gaartay heer sare oo xirfadeed iyo awood farsamo oo lagu kalsoonaan karo, taasoo uu ku sheegay natiijo ka dhalatay dedaal iyo maalgelin uu isagu hormuud ka ahaa tan iyo markii la aasaasay hay’adda sanadkii 2013-kii.

Xarunta cusub ee la furay ayaa la sheegay in lagu qalabeeyay tiknoolojiyad casri ah oo awood u siinaysa JISA inay si deg-deg ah u ururiso, u falanqeyso, uguna jawaabto xogaha amniga ee gobolka. Waxaa sidoo kale halkaas ka shaqeynaya saraakiil si gaar ah loo tababaray.

Hadalkan ayaa imanaya xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed iyo is-mariwaa u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, taas oo saameyn ku yeelatay wada shaqeynta hay’adaha amniga.

Axmed Madoobe ayaa horey ugu dhaliilay dowladda federaalka in ay carqaladeysay wada shaqeynta amniga, isagoo ku dooday in taasi sababtay in Jubaland si buuxda u madax-bannaaneyso hay’addeeda sirdoonka iyo nabad-sugidda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Baaritaan: Akoonada baraha bulshada ee Soomaalida iska dhiga balse u shaqeeya…
QORAALKA XIGA
Mucaaradkii la heshiiyay Xasan Sheekh oo maanta laga hor istaagay inay tagaan…
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved