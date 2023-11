Barack Obama oo aan si aan la fileyn uga hadlay duullaanka ciidamada Israel ee Gaza

By Asad Cabdullahi Mataan

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama ayaa duray gabood-fallada ee ay Ciidamada Israel ka gaysanayaan Marinka Gaza.

Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkii Xamaas ay 7-dii October ka gaysatay dhulka la haysto uu ahaa mid laga naxo oo aan wax qiil ahi lahayn, isagoo dhanka kalena sheegay inaanan loo adkeysan karin in Israel ay xoog ku sii haysato dhulka Falastiin iyo dhibaatada ay u gaysaneyso shacabka Falastiiniyiinta.

“Waxa Xamaas ay sameysay waxa ay ahayd wax laga naxo, oo aan qiil loo heli karin. Waxa kale oo run ah in qabsashadii iyo waxa ku dhacaya Falastiiniyiinta ay yihiin wax aan loo adkeysan karin,” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka.

Waxa uu sheegay in ay jiraan dad aan shaqo ku lahayn weerarkii Xamaas, haddana ku dhimanaya duulaanka Israel ee Marinka Gaza.

“Waxa run ah in ay jiraan dad hadda dhimanaya oo aan shaqo ku lahayn waxa ay Xamaas sameysay,” ayuu yiri Barack Obama.

Waxa kaloo uu sheegay in dunida ay muddo dheer ku guuldareysatay xal u helidda colaadda soo noqnoqotay ee Israel iyo Falastiiniyiinta, marka aad eegto sida labada dhinac ay ugu kala fogan yihiin arrinta taagan.

“Waxaa jirta taariikh dadka Yahuudda ah oo laga yaabo in shaqada laga ceyrinayay illaa awooweyaashaa illaa awooweyaashoodii kale ama adeerkaa ama eedadaa ay kuu sheegaan sheekooyin ku saabsan waalida naceybka ah ee Yahuudda,” ayuu yiri Barack Obama.

Obama ayaa sheegay inaanay arrintan xal u noqon karin wararka halka dhinac ee barraha bulshada la iska dhex marayo, isagoona dadka uga digay inaanay ku kadsoomin wararkaasi. Waxa uu ku baaqay in si qoto dheer loo fahmo colaadda labada dhinac, isagoona yiri “Qofna gacmihiisa nadiif ma ahan.”

Obama ayaa yiri “Waxaad iska dhigi kartaa inaad runta ku hadasho, waxaad ku hadli kartaa hal dhinac oo runta ah, xaaladaha qaarkood, waxaad isku dayi kartaa inaad ilaaliso akhlaaqdaadaa, laakiin taasi ma xallin doonto dhibaatada taagan.”

Obama ayaa sheegaya in dhinacyada la kala safan Falastiiniyiinta iyo Israel ay tahay in ay qiraan in xiisadooda ay tahay mid xasaasi ah, iyagoo ku dabaqaya cabashooyinka saxda ah ee dhinacyada.

“Waa inaad qirataa in dhammaanteen aan ku dhibtoonayno arrintan, illaa xad. Sidaas darteed, haddii aad rabto inaad xaliso dhibaatada waa inaad qaadataa runta oo dhan,” ayuu yiri Obama.

Obama ayaa intaasi ku daray “Haddii ay jirto wax fursad ah, si aan si wax ku ool ah wax uga qabano, waxay u baahnaan doontaa ogolaanshaha dhinacyada iyo ilaalinta waxa dusha sare ee laga yaabo inay u muuqdaan fekrado iska soo horjeeda.”

Hadalkiisan ayaa imaanaya, xilli dhawaan uu Israel uga digay hawlgalkeeda dhinaca dhulka ee Gaza, taas oo kaga sii dari karta sida uu yiri colaadda gobolka.

Obama ayaa xilligii uu u tartamayay xafiiska waxa uu ku ololeynayay in uu xalin doono colaadda labada dhinac, balse aanu ku guuleysan.