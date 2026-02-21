28.9 C
Mogadishu
Saturday, February 21, 2026
Wararka

BF oo qaaday tallaabo uga sii dareysa xiisadda taagan – Maxaa maanta dhacaya?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada labada Gole ee BFS, oo weli sii wada doodooda ku aadan wax ka beddalka dastuurka, ayaa gaaray cutubka 9-aad oo ay maanta ka doodeen wax ka beddalka lagu sameynayo qodobadiisa 130-aad ilaa 154-aad, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska guddoonka sare.

Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa shir guddoomiyey Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana intiisa badan diiradda lagu saaray soo jeedimaha wax ka beddalka Dastuurka.

“Mudanayaasha Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Golaha Shacabka ku yeeshay kalfadhiga 7-aad, kulankiisa 20-aad ee wadajirka ah, waxaana shir guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ay wehliyaan guddoomiye ku xigeennada labada aqal. Ajendaha kulanka wadajirka ah ee maanta waxa uu ahaa dib U eegista dastuurka, marxaladdiisa labaad iyo ka doodista soo jeedimaha wax ka baddalka dastuurka, gaar ahaan cutubka 9-aad, qodobadiisa 130-aad ilaa 154-aad” ayaa lagu warsaxaafadeedka.

Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in dooda cutubka 9-aad ee Dastuurka ay sii socon doonto islamarkaana la sii amba qaadi doono kulanka kan xiga, si ay fursad ugu helaan xildhibaannada.

Jawiga kulanka ayaa ahaa mid deggan, iyada oo dooda ay u dhacday sidii loogu talagalay, waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee Dastuurka KMG ka ah oo u mahadceliyay xubnaha labada Aqal.

Dhanka kale, waxaa weli kulankan bannaanka ka jooga xildhibaannada mucaaradka ah oo ganaax ku maqan, kadib buuqii ay ka sameeyeen golaha, si ay u hor istaagaan doodda socota ee wax ka beddalka Dastuurka Soomaaliya.

Arrintan waxaa si wayn uga soo horjeedo Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo haatan wada-hadal kula jira Madaxtooyada, kuwaas oo weli ku adkeysanaya ku shaqeynta Dastuurkii 2012-kii, kaas oo hadda wax badan laga beddalay.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo natiijada kasoo baxda shirka labada dhinac ay go’aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xallinta khilaafaadka ragaadiyay geeddi-socodka dowlad-dhiska.

Waxaa kale oo jirta xaalad adag oo ka dhalatay abaaraha baahsan ee ka jira qaybo kamid ah dalka, taas oo si xoogan u saameysay dadka iyo duunyadaba.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Maxaa kasoo baxay shirkii ay maanta yeesheen Golaha Mustaqbalka Soomaaliya?
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved