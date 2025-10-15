27.9 C
Mogadishu
Wednesday, October 15, 2025
Wararka

BF Soomaaliya oo maanta qabanayo doorasho adag

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan wadajir ah ku leh xarunta Villa Hargeysa ayaa dooranaya xubnaha Soomaaliya ku metalaya Baarlamaanka Bulshada Afrika (EAC) oo dhawaan ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay, kadib dadaallo dheeraad ah oo ay sameysay.

Xildhibaannada ayaa u codeyn doono musharrixiinta is diiwaangelisay ee doonaya inay ku biiraan Baarlamaanka Dalladda Bulshada Afrika, waxayna ku kala bixi doonaan codaynta labada Gole.

Kulanka maanta oo ah mid xasaasi ah ayaa guddoonka sare wuxuu soo saaray farriin wargelin ah oo loo diray dhammaan xildhibaannada, si ay uga soo qayb-galaan kulanka maanta, maadaama ay jirto doorasho adag oo xildhibaannada dhexdooda ah.

Xubnaha sharraxan ayaa doonaya in buuxiyaan 9 kursi oo Soomaaliya ay ku yeelan doonto Baarlamaanka EAC, waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay sameeyeen xod-xodasho xildhibaannada ah, si uu musharrax weliba u gaaro hadafkiisa ah ku guulaysiga kursiga uu doonayo inuu ku metalo Soomaaliya.

Haddii doorashadaan maanta qabsoonto Soomaaliya ayaa ku guuleysaneyso inay buuxiso kuraasta xildhibaannada ee laga rabay, taas oo kordhin doonto tirada xubnaha Baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika, waxaana tirada ay noqon doontaa 82 xildhibaan.

Waxaa sidoo kale Soomaaliya laga filayaa in ay soo magacaabaan garsoore ka mid noqon doona xubnaha garsoorayaasha ee maxkamada caddaaladda Bbariga Afrika.

Soomaaliya oo ka mid noqoshadeeda Bariga Afrika ay madaxda ururka ay si rasmi ah u ansixiyeen bishii November ee sanadiii aanu soo dhaaafnay ayaa waxaa sidoo kale laga doonayaa in ay soo magacaabaan wasiirka hormarinta Bariga Afrika.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan si weyn uga qayb-qaadata dhaq-dhaqaaqa urur goboleedkan, waxaana dhawaan ay marti gelisay shirweynaha EACCON 2025) oo Muqdisho ka dhacay, kaas oo ay ka qayb-galeen in ka badan 350 ergo oo ka kala socota dalalka ku mideysan urur-goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika (EAC).

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Raila Odinga oo ku geeriyooday Hindiya
QORAALKA XIGA
Ilhan Omar oo taageero wayn u muujisay FATEH + Sawirro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved