Bin Salmaan oo ku wajahan Aqalka Cad isagoo raadinaya arrintii loo sameeyey Qatar

Riyadh (Caasimada Online) – Dhaxal-sugaha Sacuudi Carabiya, Maxammed bin Salmaan, ayaa bisha dambe ku wajahan Aqalka Cad si uu ula kulmo isla ninkii uu u yimid socdaalkiisii hore ee 2018, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wargeyska Financial Times ayaa warinaya in dhaxal-sugaha uu doonayo inuu kulanka kala soo laabto heshiis saxiixan, kaasoo ay u badan tahay inuu noqdo nooc heshiis difaac ah oo la mid ah amarkii fulinta ee Trump uu u saxiixay Qatar, kaddib weerarkii Israel ay bishii hore ku qaadday Doha.
Dalka Qatar waxaa ku yaal saldhigga militariga Mareykanka ee ugu weyn Bariga Dhexe, kaasoo ah al-Udeid. In kasta oo ay hadda saaxiib la tahay Sacuudiga, haddana waxay bartilmaameed u ahayd go’doon uu Sacuudigu hoggaaminayay intii u dhaxaysay 2017-2021, kaasoo iftiimiyay kala qaybsanaanta fikirka ee ka dhex jirtay dalalka Carabta iyo Muslimiinta ee lagu qasbay inay dhinac doortaan.
Sacuudi Carabiya waxaa ku yaal saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka cirka Mareykanka, kuwaasoo intooda badan ku yaal meel u dhow jiidda galbeed ee Badda Cas.
Maxammed bin Salmaan wuxuu sidoo kale raadinayaa iskaashi militari iyo sirdoon oo la xoojiyay, marka la eego qalalaasaha ka jiray gobolka labadii sano ee la soo dhaafay, sida uu sheegay wargeyska The Financial Times.
Waxaa laga yaabaa tan ugu muhiimsan, in Sacuudi Carabiya ay ogtahay inay leedahay saaxiib aad diyaar ugu ah marka ay noqoto madaxweynahan Mareykanka.
Socdaalkii ugu horreeyay ee dibadda ee Trump ku baxo xilliyadiisii koowaad iyo labaad ee madaxtinimada wuxuu ahaa Sacuudi Carabiya. Wuxuu si cad u sheegay baahida loo qabo in la taageero waddamada Khaliijka Carabta ee lacagta ugu badan ku bixiya Mareykanka, iyo, si la mid ah, ganacsiyada qoyskiisa lala xiriiriyo. Wuxuu iska ilaaliyay inuu dhaliilo diiwaanka xuquuqda aadanaha ee boqortooyada.
Wiilka uu soddogga u yahay Trump, Jared Kushner, oo ah muwaadin si weyn u taageera Israel oo loo keenay inuu ka caawiyo diyaarinta qorshaha xabbad-joojinta Gaza bishan, wuxuu xiriir maaliyadeed oo qoto dheer la leeyahay boqortooyada. Shirkaddiisa maalgashiga ee Affinity Partners, ayaa dhowaan iibsatay shirkadda weyn ee ciyaaraha ee Electronic Arts (EA) iyada oo kaashanaysa Sanduuqa Maalgashiga Dadweynaha ee Sacuudiga (Saudi Arabia’s Public Investment Fund).
Xiriirka Trump iyo Maxammed bin Salmaan waa mid si weyn uga duwan xiriirkii lala lahaa maamulka Biden, xilligaasoo dhaxal-sugaha loo arkayay nin la takooro, haddana uu ku dambeeyay inuu martigeliyo madaxweynihii hore markii uu u duulay Riyadh si uu si dhab ah ugu baryo in kor loo qaado sahayda shidaalka caalamka.
Mareykanka wuxuu la daalaa-dhacayay laba sano oo uu jiray cudurka Covid-19, waxaana Russia ay Ukraine ku duushay bilo uun ka hor.
Si kastaba ha ahaatee, labada dhinac waxay si hoose uga shaqeeyeen sidii Sacuudi Carabiya loogu soo dari lahaa Heshiisyada Abraham (Abraham Accords), balse dhammaan wadahadalladii caadiyeynta xiriirka Israel way burbureen kaddib weerarradii 7-dii Oktoobar 2023 ee ay Xamaas hoggaaminaysay ee koonfurta Israel, iyo xasuuqii xigay ee Israe; ay ka geysatay Gaza ee ka dhanka ahaa Falastiiniyiinta.
Iyadoo ay hadda jirto xabbad-joojin aan sal adkeyn, ayuu ergayga Trump u qaabilsan hawlgallada nabadda, Steve Witkoff, wuxuu toddobaadkii hore sheegay inuu aaminsan yahay in duruufuhu hadda u saamaxayaan waddamada gobolka inay mar kale ka fikiraan caadiyeynta xiriirka.
Laakiin dhaqanka Israel ee Gaza oo si weyn loo dhaliilay – iyo duqeymaha ay ka geysatay toddoba dal oo kale labadii sano ee la soo dhaafay – ayaa yaraynaysa suurtagalnimada in kulanka Nofeembar lagu ballaariyo Heshiisyada Abraham, ugu yaraan hadda.
Intii lagu guda jiray booqashadiisii 2018, dhaxal-sugaha Sacuudiga ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay dalka oo dhan isagoo u kala safrayay daafaha dalka, wuxuuna tobanaan malaayiin oo dollar ku shubay shirkadaha curdinka ah iyo kuwa waaweyn, isagoo la kulmay shaqsiyaad caan ka ah siyaasadda, teknoolajiyadda, iyo Hollywood. Maxammed bin Salmaan waxaa loo arkayay shaqsi isbeddel-wade ah oo casriyeynaya Sacuudi Carabiya.
Taasi waxay ahayd ka hor intii aan la dilin weriyihii u qori jiray Middle East Eye iyo Washington Post, Jamaal Khaashuqji, bishii Oktoobar 2018, kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, dilkaasoo si weyn loo rumeysan yahay inuu ku yimid amarka dhaxal-sugaha.