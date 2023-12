Daawo: Booliska Soomaaliya oo shaaciyay xogta dilalka iyo qaraxyada dhacay

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online – Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu danbeeyey ee dalka ka dhacay, gaar ahaan falalka amni darro ee toddobaadkii u dambeeyay.

Saadiq Aadan Cali, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in guud ahaan dalka ay ka dhaceen siddeed kiis oo dil ah, kuwaasi oo qaar ka mid ah ay Al-Shabaab geysatay, halka kuwa kale ay u dhaceen aano qabiil iyo dilal caadi ah.

“Asbuucii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa amni darro ah oo dalka ka dhacay khasaare geystay illaa 8 dhaawac ah, shilalka dalka ka dhacay waxay ahaayeen saddex shil, waxaa dab ka dhacay saddex dab ah laba ka dhacay gobolka Banaadir, midna dowlad-goboleedka Soomaalida HirShabeelle,” ayuu yiri afhayeenka.

Sidoo kale waxa uu sheegay in guud ahaan dalka muddo todobaad ah uu ka dhacay afar qarax, kuwaasi oo ay geysteen kooxda Al-Shabaab, “hal bam gacmeed oo degmada Hodan lagu soo tuuray oo ciidamada ammaanka arkeen oo dad ka bad-baadiyeen ayaa jirta.”

Afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha ammaanka oo kaashanaya ganacsatada ay ku guuleysteen in goobaha ganacsiga lagu xiray inta badan Kaamirooyin loogu tala-galay in lagu xaqiijiyo amniga goobaha ganacsiga.

Waxa uu faray in ganacsatada aan weli fulin amarkaas ay sida ugu dhaqsaha badan ku xirtaan, “Inta dhiman waxaa ka rajeynayaa inay ku xirtaan si nafta iyo maalka muwaadiniinta loo ilaaliyo.”

Taliska ayaa ugu dambeyntiina markale ku celiyay in ay baneeyaan dadka degan dhulkii dabdamiska booliska iyo hoggaanka dhismaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo ku yaalla degmada Wadajir, gaar ahaan kasoo horjeedka Sebiyaano, una dhaxeeya siliga Amerikaanka iyo Isbitaal Madiina.

Hoos ka daawo muuqaalka

https://fb.watch/oFm9ZeFxYn/?mibextid=Nif5oz