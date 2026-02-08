Cumar Cabdirashiid iyo Daahir Geelle oo caddeeyay mowqifkooda ku aadan…

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Danjire Daahir Maxamuud Geelle oo xalay shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyaga oo caddeeyay mowqifkooda ku aaddan xiisadda ka dhalatay arrimaha Dastuurka oo ay isku hayaan dowladda iyo mucaaradka.
Cumar Cabdirashiid oo shirka jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay inay si buuxda u taageersan yihiin tallaabada loo qaaday wax ka beddalka cutubka 4-aad ee Dastuurka, wuxuuna u mahad-celiyay guddiyada iyo baaralamaanka dalka.
“Waa jecleyn in hadda kahor arrinta Dastuurka la keeno baarlamaanka laakiin maanta qadarka Alle ka dhigay, waxaana rabnaa inaan iyada uga mahad-celinno dowladda in wixii lagu heshiiyay ay fulineyso” ayuu yiri Cumar.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in heshiiskii ay horay ula galeen Villa Somalia ay qayb ka ahayn arrintan, isla markaana ay furaxsan yihiin in maanta la fuliyo.
“Hadda akhriskii ugu horreeyay ee cutubka 4-aad ee la geeyay baarlamaanka waan boggaadineynaa runtii dowladda iyo guddiyadii kasoo shaqeeyay waafajiyayna heshiishii 25-kii August aanu saxiinay” ayuu mar kale yiri.
Waxaa kale oo uu ku daray in kaliya haatan ay harsan tahay doorashada iyo wada-hadallada loo ballansan yahay ee u dhexeeya dowladda iyo Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, isagoo rajo ka muujiyay in ay guuleysan doonaan.
“Maanta waxa dhiman waxaa weeye waa arrimaha doorashooyinka iyo hadda shirarkan nagu soo wajahan Madash Mustaqbalka iyo dowladda ay yeelanayaan iyagana waxaan rajaneynaa in is-afgarad uu kasoo baxo” ayuu sii raaciyay.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo shalay baarlamaanka Soomaliya uu ka dooday qodobada wax ka beddalka lagu sameeyey ee 49-aad, 50-aad iyo 54-aad, isla-markaana ay soo jeediyeen guddiyada ku shaqada leh ee Dastuurka.