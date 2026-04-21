Daawo: Cabdikariin Guuleed oo weerar culus ku qaaday Xasan Sheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Galmudug, Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maanta ka qayb-galay shirka mucaaradka ee ka socda guriga Sheekh Shariif ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud, isaga oo u jeediyay eedeymo culus.
Guuleed ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu rabo inuu iska sii joogo, ama uu qabsado doorasho kaligiis ah, sida uu hadalka u dhigay.
“Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu na kala dooran siinayaa laba shay oo kala ah inuu meesha iska joogo iyo in doorasho uu natiijadeeda isaga ogyahay uu qabsado labadana lama yeeli karo” ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Sidoo kale, wuxuu ugu baaqay inuu talada dhexda soo dhigo, isla markaana uu qabto doorasho ay u siman yihiin dhinacyada oo dhan, shacabkana ay raalli ka yihiin.
“Annaga waxaan rabnaa doorasho uu isaga raalli ka yahay annaguna aan raalli ka nahay dhammaan bulshada Soomaaliyeedna ay raalli ka yihiin ma dooneyno doorashadii 2022 ee boobka ku dhisneyd sidaas si lamid ah ma dooneyno doorasho uu madaxweyne Xasan Sheekh Computer ku wato oo isaga natiijadeed ogyahay ma rabno” ayuu mar kale yiri Guuleed.
Dhanka kale waxa uu ka hadlay burburinta dhulalka danta guud iyo barakicinta shacabka, isaga oo tilmaamay in xargaha ay goosteen dhulalka la dumanayo, sidoo kalena la’iska xiranayo dadka wax galka u ah bulshada.
“Dowlad dadkeeda barakineyso waxaa la arki jiray dowlad dadkeeda u turowso waxaan kaloo ka hadalnay afduubka Wariyeyaasha iyo dadka kale ee shacabka” ayuu sii raaciyay.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo xilli haatan mucaaradka ay xoojiyeen kulamada siyaasadeed ee looga soo horjeedo qorshaha dowladda ee la xiriira muddo kororsiga, si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.
Dhaq-dhaqaaqyadan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Soomaaliya ay wajaheyso xaalad hubanti la’aan ah, isla markaana weli la’isku fahmi la’yahay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka.