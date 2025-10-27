Daawo: Imaaraadka oo deg deg uga soo jawaabay dalabkii DF

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Isu Tegga Imaaraadka Carabta ayaa maanta si deg-deg ah uga soo jawaabtay dalab ay dhawaan u dirsatay dowladda Soomaaliya, kaas oo ay ku codsatay inay ugu deeqdo gaadiid dab damis ah oo ka howlgalaya Muqdisho.
Dalabkan ayaa waxaa Imaaraadka hordhigay guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo dhawaan kulan gaar ah la yeeshay safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya, iyada oo si deg-deg ah looga soo jawaabay.
Munaasabadda lagu wareejiyay gaadiidkan oo laba Dab-damis ah ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Duqa Muqdisho oo hadal ka jeediyay munaasaabada ayaa ka mahadceliyay gaadiidka dab-damis ee ay kala wareegen dowladda Imaaraadka, wuxuuna sheegay inay aad ugu baahnaayeen, isla markaana u tahay fursad muhiim ah.
“Fursad wayn ayay innoo tahay oo halkan ku guddoomeyno laba baabuur oo dab damis ah oo ay innoogu deeqday dowladda aan walaalaha nahay Imaaraadka Carabta, runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelineynaa inay si deg-deg ah uga jawaabeyna codisigeenna” ayuu yiri Muungaab.
Sidoo kale, wuxuu intaasi ku daray in garab istaag kale ay ka filayaan Imaaraadka oo ah dowlad wayn oo Carbeed, ayna ka shaqeyn doonaan in la mataaneeyo Muqdisho & Dubai.
“Waxaan rajeyneynaa inay noqoto billow waanaagsan oo ah wax badan oo daad ah oo naga soo gaari doono Abu Dubai oo ah taageero dhinac kasta leh” ayuu sii raaciyay.
Guddoomiye Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo hadalka sii wata ayaa intaas ku daray “Muqdisho waxay mareysaaa marxalad wanaagsan oo hormar leh tana waxay noqoneysaa gogol dhac ay u gogol xaareyso Muqdisho iyo Abu Dubai inay mataano noqdaan”.
Imaaraadka Carabta ayaa kamid ah dowladaha waa wayn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya, wuxuuna dalka ka fuliyay mashaariic muhiim ah, kuwa kale way socdaan.