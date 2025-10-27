Xildhibaanno Maraykan ah oo soo saaray dalab ka dhan ah Ilhaan Cumar

Muqdisho (Caasimada Online) – Xidhibaanno ka tirsan Golaha Wakiilada Mareykanka ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah Senator Ilhan Cumar oo ka tirsan Golaha Congress-ka Mareykanka, iyaga oo dalbaday in baaritaan lagu sameeyo dhalashadeeda.
Laba xildhibaan oo kala ah Randy Fine (R-Fla) iyo Andy Ogles (R-Tenn.) ayaa ugu baaqay waaxda caddaaladda Mareykanka in ay baaritaan ku samayso dhalashada Ilhaan Cumar, oo asal ahaan ka soo jeedda Soomaaliya.
Ujeedka arrintan ayay ku sheegeen in ay qayb ka tahay dib-u-eegis guud oo lagu samaynayo dadka u soo guuray Mareykanka ee la siiyay dhalashada.
Randy Fine (R-Fla) oo hadal siiyay warbaahinta ayaa codsaday in marka hore baaritaanka lagu bilaabo Zohran Mamdani oo ah musharraxa duqa magaalada New York, kadibna lagu xijiyo Senator Ilhaan Cumar oo haatan ay si weyn isku hayaan Madaxweyne Trump.
Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay jiraan dad badan oo jabiyay xeerarka u yaalla Mareykanka ee muwaadiniyadda, loona baahan yahay in waaxda cadaaladdu gudato waajibkeeda.
Sidoo kale Xildhibaan Andy Ogles (R-Tenn) ayaa isaguna soo dhaweeay baaqan, wuxuuna dalbaday in dabagal lagu sameeyo Ilhaan Omar, iyada oo la tixraacaya mowqifkeeda siyaasadeed ee marar badan dhaliilay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Dadka qaar ayuu sheegeen in si khaldan ay u heeleen dhalashada Mareykanka, loona baahan yahay in dib loogala laabto, lagana celiyo Mareykanka, si aysan u buruburin.
Dalabkan xasaasiga ah ayaa kusoo aadayo, iyada oo dhawaan Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay in Ilhaan Cumar uu dib ugu celiyo gudaha Soomaaliya, balse soo jeedintaasi uu ka cudur daartay Xasan Sheekh.
“Waxaan la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, waxaanan u sheegay dhibaatada uu dalkiisu leeyahay. Waxaan ku iri, ‘Waxaad leedihiin qof Soomaali ah oo noo sheegaya sida aan dalka u maamulno, kana timid Soomaaliya.’ Waxaan weydiiyay, ‘Ma dooneysaa inaad dib u celiso?’ Wuxuu igu yiri, ‘Maya, ma doonayo!’” ayuu horay u yiri Trump, isagoo hadalkiisa sii watay si aan nidaam lahayn.
Trump oo caan ku ah hadallo soo noqnoqda iyo jees-jees, ayaa ku celinayay kaftan uu horraantii bishan ka sheegay Ilhaan, isagoo ku andacoonaya inuu Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud weydiiyay in Ilhan Omar “dib loogu celin karo” dalkii ay asal ahaan ka soo jeeday.