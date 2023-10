Daawo: Madaxweyne Xasan oo XUDUR uga dhawaaqay qorshaha xoreynta K/G

By Guuleed Muuse

Xudur (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka, maamulka gobolka, midka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xudur.

Kulamadaan oo madaxweynaha ay ku wehlinayeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madoobe iyo Madaxweynaha KGS Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa looga hadlayey u diyaar garoowga bilaabida wejiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab ka dhanka ah.

Madaxweynaha ayaa halkaasi uga dhawaaqay qorshaha dagaalka ee maamulkaasi, kaasi oo looga sifeynaayo Al-Shabaab, iyadoo maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Bakool ay u xaqiijiyeen in ay diyaar u yihiin in kooxda ay ka xoreeyaan deeganadaan iyo guud ahaan dalka, islamarkaana ay garab taagan yihiin ciidanka xooga dalka.

“Dagaalkii dhinacaas waa kasoo dhamaaday, labadaan Dowlad-goboleed Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa rabnaa in aan xoojino oo isku imaano. Jubbaland ma tegi karno haddaan Koonfur Galbeed xoreyn, Xeebta Baraawe kasoo billow illaa Ceelbarde, in aan Koonfur Galbeed xoreyno waajib ayay nagu tahay,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

“Si aan Jubbaland ay u xorowdo oo xoogeena u geyno waa in Koonfur Galbeed xoreyno oo kama tallaabsan karno. Waxaa rabnaa in annaga oo jidka ku socona oo qalabkeena wadana in aan tagno.”

Sidoo kale waxa uu faray masuuliyiinta degmooyinka la haysto ee maamulkaasi in ay u diyaar garooban dagaalka, islamarkaana dowladda ay xooggeeda iskugu keeneyso Koonfur Galbeed oo muhiim u ah gulufka socda.

“Maamullada degmooyinkooda la haysto ee madaxdooda halkan joogo waxaan u sheegayna ha sii diyaar-garoobaan, sidii Shabaab looga nadiifin lahaa oo dadka deegaanka ah mashruuca Xasillinta ee imanaya loo kala hor marin lahaa.”

Ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa guullo wax ku ool ah ka gaaray wejiga koowaad ee dagaalka oo haatan geba-gebo ah, kaasi oo lagu xoreeyay deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo sanado badan gacanta ku haysay kooxda.

Sido kale waxaa kooxda looga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan, ayada oo laga burburiyay xarumo ciidan iyo goobo keyd u ahaa.