Daawo: Nin hubeysan oo weeraray Aqalka Cad iyo is-rasaaseyn culus oo dhacday

Washington (Caasimada Online) – Ciidamada ilaalada madaxda (Secret Service) ee Mareykanka ayaa toogasho ku dilay nin hubeysan oo rasaas ka furay meel u dhow Aqalka Cad fiidnimadii Sabtida, xilli Madaxweyne Donald Trump uu ku sugnaa gudaha xarunta madaxtooyada.
Trump wax dhaawac ah kama soo gaarin dhacdada, sida uu sheegay Anthony Guglielmi, oo ah madaxa xiriirka ee Secret Service.
Iska horimaadka ayaa dhacay wax yar kadib 6:00 maqribnimo, waqtiga Washington, markii nin ku sugnaa meel u dhow xeyndaabka amniga ee Aqalka Cad uu “hub kala soo baxay boorso uu watay, kadibna uu bilaabay inuu rasaas furo,” sida ay sheegeen saraakiisha amniga.
Ciidamada Secret Service ayaa rasaas ku jawaabay, waxayna toogteen ninka hubeysnaa, kaas oo markii dambe loo qaaday isbitaal, halkaas oo lagu xaqiijiyay inuu ku geeriyooday.
Hal qof oo rayid ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay rasaasta intii ay dhacdadu socotay. Lama faahfaahin xaaladda qofkaas, mana jirin askar ka tirsan Secret Service oo wax ku noqday weerarka.
Trump ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in ninka hubeysnaa uu lahaa “taariikh rabshado” iyo “ku waalasho suurtagal ah” oo la xiriirta Aqalka Cad.
Booliska iyo ciidamada ammaanka ayaa si degdeg ah u buuxiyay goobta, iyagoo xiray waddooyinka iyo marinnada u dhow Aqalka Cad.
Dalxiise Canadian ah oo lagu magacaabo Reid Adrian ayaa sheegay inuu maqlay rasaas badan oo uu markii hore mooday dhawaqyada dabbaal-degga.
“Waxaan maqalnay qiyaastii 20 ilaa 25 dhawaq oo u ekaa dabbaal-deg, balse waxay ahaayeen rasaas, kadibna qof walba wuu cararay,” ayuu yiri.
Saxafiyiin ku sugnaa barxadda waqooyi ee Aqalka Cad ayaa sheegay in lagu amray inay ordaan oo ay gabaad ka dhigtaan qolka shirarka jaraa’id.
Weriyaha ABC News Selina Wang ayaa duubeysay muuqaal loogu talagalay baraha bulshada markii rasaastu bilaabatay, iyadoo codka rasaasta laga maqlay muuqaalka ka hor inta aysan dhulka isku tuurin.
“Waxay u ekeyd tobanaan xabbadood oo rasaas ah,” ayay ku qortay X.
Dhacdadan ayaa kusoo aadeysa xilli ammaanka Trump uu si weyn diiradda u saaran yahay, kadib dhowr isku day oo la sheegay in lagu doonayay in lagu dilo.
Trump, oo 79 jir ah, ayaa bishii July 2024 lagu beegsaday isku soo bax olole oo ka dhacay Butler, Pennsylvania, halkaas oo nin hubeysan uu dilay qof ka mid ahaa dadkii goobta joogay, isla markaana uu Trump dhaawac fudud ka gaarsiiyay dhegta.
Dhowr bilood kadib, nin kale oo hubeysan ayaa lagu qabtay garoon golf oo ku yaalla West Palm Beach, Florida, xilli Trump uu halkaas ku ciyaarayay.
Bishii April ee sanadkan, nin hubeysan ayaa sidoo kale weeraray bar koontarool oo ku taallay hotel uu Trump uga qeybgalayay munaasabad warbaahineed, balse ninkaasi uma dhowaan madaxweynaha ama martidii kale ee munaasabadda.
“Allah ayaa mahad leh in Madaxweyne Trump uu badqabo,” ayay xubno ka tirsan Jamhuuriyiinta Aqalka Wakiillada ku qoreen X.
Waxay sidoo kale u mahadceliyeen Secret Service, iyagoo sheegay in jawaabtoodu ahayd mid degdeg ah oo geesinimo leh.
“Rabshadaha siyaasadeed waa inay istaagaan,” ayay ku dareen.